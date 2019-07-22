台南強降雨過後本土登革熱再增2例　父女感染累計已14例　

▲台南市本土登革熱病例再增2例，登革熱防治中心防疫團隊持續疫情防治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市幾天強降雨過後，本土登革熱病例再增2例，累計14例，登革熱防治中心防疫團隊持續監控疫情加強防治，在疫情尚未解除前，防治登革熱的重點還是清除孳生源，請市民朋友全面配合動員。

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台南市7月21日新增2例本土確診，第13例為東區崇明里70餘歲男性個案於7月16日開始陸續出現頭痛、食慾不振、咳嗽、後眼窩痛等症狀，7月21日方才就醫，7月21日通報，隱藏期5天。7月21日深夜由台南市衛生局認可實驗室檢驗PCR(+), IgM(-), IgG(-)，確定感染第2型登革熱病毒。

第14例為東區崇明里40餘歲女性個案為前述個案之女，於7月21日開始陸續出現頭痛、關節痛、肌肉痠痛、發燒等症狀，當日即接受接觸者採檢並通報，隱藏期1天。7月21深夜由台南市衛生局認可實驗室檢驗PCR(+), IgM(-), IgG(-)，確定感染第2型登革熱病毒。這2名個案同住家人4人，該女性丈夫於7月16日開始出現頭暈、發燒出疹等症狀就醫採檢，結果尚待第二次採檢研判外，餘3人均尚無疑似症狀。個案活動地為住處公園。衞生單位於7月20日就鄰近之公園實施戶外化學防治，7月21日完成案家噴殺蟲劑壓罐，及住家周圍50公尺進行病媒蚊密度調查及孳生源清除。

登革熱防治中心呼籲，社區全面動員，請里鄰長動員社區民眾主動動手清除積水容器，避免病媒蚊孳生；民眾整理家園時，要落實「巡、倒、清、刷」防蚊4步驟，孳清、孳清再孳清。