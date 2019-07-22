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日小學生參觀「現場殺鯨、剝皮」還要交心得　校長：增加學生自豪感

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▲ 年僅10歲的小學生們，到港口觀看現場鯨魚被現場宰殺 。（圖／路透）

實習記者羅明輝／綜合報導

日本千葉縣南房總市捕鯨團體18日邀請45名小學生，到港口觀看鯨魚遭現場宰殺的過程。這些孩子們在工作人員的引導下，先一一上前撫摸鯨魚的皮膚，再看著這頭比自己還要大的鯨魚，被工作人員迅速切割成一塊塊魚肉，最後還要寫下一份「觀摩心得」。儘管外界痛批這項活動「過於殘忍」，但小學校長卻回應「這麼做能培養孩子對家鄉的傳統的『尊重與驕傲』。」

根據路透社報導，在日本時隔31年重新恢復商業捕鯨後，捕鯨船在北海道北部海域首次捕獲到一頭長達9.7公尺的小鬚鯨。為了紀念這次收穫，捕鯨團體與當地一間小學合作，安排45名年僅10歲的小學生在當天來到港口，現場參觀鯨魚被宰殺的過程。

▲▼ 工作人員熟練的解剖鯨魚。（圖／路透）

▲ 工作人員熟練的解剖鯨魚。（圖／路透）

只見工作人員熟練的劃開鯨魚的背部，再用長鉤將牠的皮膚剝離，不到1個半小時，就將一整頭鯨魚切成了一塊塊工整的魚肉，令孩子們全都看傻了眼。宰殺結束後，現場留下大片血跡，空氣中寫瀰漫著嗆鼻的血腥味，雖然畫面怵目驚心，但大部分的孩子都沒有因此感到畏懼，反而是好奇、興奮居多，更有孩子直呼「原來鯨魚這麼大！那我吃了他們的肉，一定會變得跟他們一樣強壯。」

邀請小學生現場參觀鯨魚解剖已經是維持多年的傳統活動，今年是第21次舉辦。「外房捕鯨公司」社長莊司義則提到，「房總半島的捕鯨歷史已經有400年之久，我們選擇公開鯨魚處理、作業過程，是希望讓人們在看到生物是如何變成食物後，能夠以此體認到生命的珍貴。」

▲ 不到1個半小時，整頭鯨魚已經變成一塊塊魚肉 。（圖／路透）

小學校長也表示，「在宰殺鯨魚前，我們讓孩子們上去摸摸牠，並要求他們在參觀後寫下自己的感受、想法。希望透過這項活動，可以教導孩子們『尊重自己家鄉的傳統，並對此感到驕傲』，他們已經10歲了，是非常適合學習這樣觀念的年紀。」

據悉，日本1日正式退出國際捕鯨委員會後，重啟商業捕鯨，日本水產廳也特別規劃在今年年底前，要捕撈227頭鯨魚，包含52頭小鬚鯨、25頭塞鯨及150頭布氏鯨。

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關鍵字：捕鯨,商業捕鯨,小鬚鯨,千葉,南房總市

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