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嘉市落實嬰幼兒公共化托育服務　公共托嬰中心落成啟用

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▲▼ 嘉義市東區公共托嬰中心開幕，市長黃敏惠與家長練習幫寶寶按摩。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲ 嘉義市東區公共托嬰中心開幕，市長黃敏惠出席剪綵。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府運用公益彩券盈餘基金補助，在大業國中西棟教室打造公共托嬰中心，採公設民營方式，委由中華幼兒教育發展學會營運，預計提供40名0到2歲嬰幼兒公共化托育服務。市長黃敏惠出席剪綵開幕，與家長一起練習為嬰兒按摩。

▲▼ 嘉義市東區公共托嬰中心開幕，市長黃敏惠與家長練習幫寶寶按摩。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲ 嘉義市東區公共托嬰中心設立，吸引家長帶著小朋友現場體驗。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，暨西區公共托嬰中心成立後，很高興東區公共托嬰中心正式上路。一般民間托嬰中心托育人員與嬰幼兒的比例是1比5，但嘉義市公共托嬰中心的比例是1比4，優於全國照顧比例，並且提供更好的品質、更平價的收費，盼讓家長無後顧之憂更安心。

黃敏惠指出，市府推動「生育有津貼、托育沒煩惱、教育有希望」三育政策，2013年籌設、2015年正式成立西區公共托嬰中心，為雲嘉南區第一間公共托嬰中心。開幕儀式結束後，黃敏惠參觀時還在教室裡和家長一起練習為嬰兒按摩，促進親子關係。

▲▼ 嘉義市東區公共托嬰中心開幕，市長黃敏惠與家長練習幫寶寶按摩。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲ 嘉義市東區公共托嬰中心開幕，市長黃敏惠與在場家長一起練習幫寶寶按摩。（圖／記者翁伊森翻攝）

社會處指出，東區公共托嬰中心將於7月22日正式收托，收托時間為每日早上7時30分到下午5時30分，並提供延托服務到晚上7時，收托費用為一般戶每月10,000元；中低收入戶、特殊境遇家庭、高風險家庭、發展遲緩幼兒等每月7,000元，低收入戶每月5,000元，托嬰中心將再協助家長申請托育補助，家長實際負擔為一般戶7,000元，中低收2,000元，低收入戶免費。

另為照顧弱勢家庭，針對低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭、高風險家庭、發展遲緩幼兒、嬰幼兒其手足或父母或監護人之一為中度以上身心障礙者等，托嬰中心也有25%的優先收托名額。

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關鍵字：公共托嬰中心,嘉義市,公共化托育

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