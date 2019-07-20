台南市本土及境外移入登革熱病例各新增1例　請市民共同落實孳生源清除

▲如果長期用儲水桶接雨水澆灌農作物，一定要加細紗網覆蓋，避免積水讓病媒蚊飛入產卵而孵育孳生孑孓，使用帆布遮蓋物品防雨水，沒有巡檢帆布易變成隱性孳生源。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市分別於7月19日下午新增一例登革熱境外移入病例及7月20日清晨確診一例本土病例，病毒分型皆為第二型，截至目前台南市確診登革熱本土病例數12例，境外移入病例數24例。

台南市衛生局指出，第12例本土病例為61歲男性，居住地於東區忠孝里，工作地和第6例及第10例相關。活動地有巴克禮公園，崇德及崇義市場。病例有高血壓及糖尿病史，於7月13日出現發燒、頭痛、食慾不振及倦怠症狀，7月14日及18日至診所就醫服藥後退燒但仍有畏寒情形，病例於7月19日至崇德里活動中心擴採，快篩結果陽性轉介至衛生所進行通報，目前個案住院治療中。

登革熱防治中心提醒至巴克禮公園活動之民眾，應做好防蚊措施。另第24例境外移入病例為31歲女性，居住地於善化區小新里，於7月5日至7月18日至菲律賓探親，7月17日起陸續出現發燒、咳嗽、流鼻水症狀。病例7月18日自高雄小港機場入境時因發燒篩檢登革熱NS1為陰性，7月19日經疾管署檢驗結果確診為陽性，衛生所人員立即聯繫個案至醫院住院治療。上述兩例個案於7月19日先針對居住地及活動地進行孳生源清，除等防治措施，7月20日將進行戶內戶外化學防治。另二案採血檢驗至7月19日共48人，經血清學診斷，確診為本土病例第11例（已於7月18日發佈疫情）；其餘47人已排除登革熱診斷。





衛生局強調，大雨滂沱過後市民要落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉。尤其是菜（果）園，如果長期用儲水桶接雨水澆灌農作物，一定要加細紗網覆蓋，避免積水讓病媒蚊飛入產卵而孵育孳生孑孓，增加感染登革熱的風險。民眾更要注意的就是雨後帆布積水，大家常使用帆布遮蓋物品防雨水，但沒有巡檢帆布的結果就容易變成隱性孳生源。民眾整理家園時，要落實「巡、倒、清、刷」防蚊4步驟，孳清、孳清再孳清，動手清除積水容器（處），徹底揪出隱性孳生源。

此外，東南亞國家近日疫情嚴峻，爆發登革熱案例數居高不下，請民眾及人力仲介業者加強注意，自東南亞及南亞國家返台後14天內有發燒等症狀時請立即就醫，並通報衛生單位，初次入境之外籍移工，應詢問入境前14天之發燒症狀，並告知醫療院所，以進行篩檢。另請醫療院所醫師發現外籍學生、新住民、外籍移工或一般民眾發燒就醫，有登革熱流行地區旅遊史時，請進行登革熱NS1快篩，俾利衛生單位及早進行相關防治作為，避免境外移入病例的病毒於社區中擴散而導致本土病例發生，危害民眾健康。