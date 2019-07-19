2分鐘內連被2機車撞擊卻沒人停下　晨運婦頭部重創冤死路中央

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭屋鄉1名獨居傅姓婦人（80歲），19日清晨外出運動，就在穿越台13線時，在北上內車道先遭到1輛機車猛烈撞擊，倒臥外線車道上，相隔約2分鐘又遭另輛機車撞擊，未料兩肇事機車騎士竟都無視婦人傷勢，逃離現場；警方目前已鎖定對象，正積極約談當事人到案說明。

▲傅姓老婦穿越馬路時，先後遭到2部機車碰撞，當場死亡，肇事騎士加速逃離現場。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據附近加油站員工表示，事故發生後，連忙出去察看，就發現1名婦人倒臥在馬路上，另有1名楊姓機車騎士正將他的機車扶正；員工趕忙報警後，楊男說不是他撞的，隨即也騎車離去。

▲▼老婦先被第1輛機車碰撞後倒地，接著又被第2輛機車撞上，導致傷重不治。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

警方調閱監視器發現，發現老婦徒步穿越台13線時，於4點17分許先遭1輛機車高速撞擊，老婦彈飛摔落地面，倒地不起，接著於4點19分許，又遭另1名騎士撞上。老婦受傷倒臥在北上車道內側車道，但已頭顱破裂、腦漿溢出，明顯死亡。

警方隨後以車追人，先約談涉嫌肇事逃逸的楊姓男子到案說明，同時也初步掌握特定對象，追緝第一輛撞倒老婦人的騎士當中。苗栗警分局副分局長傅學廷也呼籲，晨運民眾行走馬路，應穿著明亮衣物，攜帶照明等警示裝置，穿越馬路也應遵守交通規則，才能避免憾事發生。