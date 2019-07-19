遊覽車司機硬闖蘇花公路！　霸氣大叔「肉身擋車」驚險面對面　網罵爆

▲管制大叔發現退伍後方遊覽車要加速通過時，趕緊站到路中央擋車。（圖／翻攝自臉書「蘇花公路提供路況資訊的朋友」）

記者張靖榕／綜合報導

蘇花公路因正在施工，往來車輛必須依照管制人員在單線道指揮輪流經過。18日，一名遊覽車司機卻無視交通指揮，硬是要加速穿越，結果被指揮人員直接「肉身擋車」，急煞之後只好在對向車流面前慢慢倒車，到後頭乖乖排隊。這種白目行為讓網友氣得紛紛留言，「老鼠屎」、「就是有人講不聽」；對於管制人員的勇氣，眾多網友驚呼「超勇敢」、「哇，真的用生命在擋車欸。」

原PO在臉書社團「蘇花公路提供路況資訊的朋友」貼出行車紀錄影片，在隊首的司機依照管制大叔指示，暫停在車道上準備等對向車流通過，卻偏偏看到一台遊覽車司機不顧指揮，硬是要從左側加速穿越施工路段。管制大叔看到後立刻站到路中央擋車，無論立場和本人都踩的非常硬，讓企圖硬闖的遊覽車司機緊急剎停，雙方的距離僅剩不到一公尺。

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▲▼管制大叔「肉身截停」遊覽車。（圖／翻攝自臉書「蘇花公路提供路況資訊的朋友」）

接著遊覽車司機只好在管制大叔不斷破口大罵和進逼之下，慢慢倒車回到隊伍後方。隨後上來的對向車流也在小插曲解決後順利通過。原PO表示，前車都已經等了一陣子了，對向車輛也已放行，「遵守管制人員指揮有那麼難嗎」？

白目的駕駛其實不少見，許多人氣得留言「就是有這樣子的駕駛員」、「只有他最聰明，別人好像都是笨蛋一樣，真的很討厭這種的」、「想抓整車的乘客陪葬是嗎」、「道路上就有一些沒想到安危的路霸，車子上這麼多乘客都不知道在敢什麼意思」。

對於管制大叔強硬的表現，不少網友紛紛驚呼，「快撞上了說」、「哇那個工作人員用生命再擋車欸」、「工作人員辛苦了，那台車的司機很的很妖受，都擋車了還想衝」、「這管制人員有霸氣到」。