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社會 社會焦點 保障人權

把別人的機車拖到人行道…冷氣工想「負責」　網戰翻：PO網討拍逞英雄

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▲▼北市移車。（圖／翻攝《爆廢公社》）

▲原PO於17日裝冷氣時，將3台機車移至人行道，之後PO網表示願替車主繳罰單，卻引起網友論戰。（圖／翻攝《爆廢公社》）

記者羅志華／綜合報導

台北停車不易，有時連機車格都一位難求，若原本停在格內的車卻被人亂移，更叫人抓狂！一名網友在臉書PO出照片表示，他本月17日在台北市松江路為了工作方便，將3台機車從格內拖往人行道後，但卻疑似有「檢舉魔人」在路旁游移。原PO特別標出機車的車號，表示若車主收到罰單，他願負責。網友留言戰成一團，「違法之後大喊願意負責就是英雄？」

原PO在《爆廢公社》表示，他17日在松江路為了裝冷氣，將3台機車從格內移到人行道，「我全程都在現場確定沒被警察開單，但有名男子拿手機在附近徘徊，不確定是不是檢舉魔人；若3位車主收到民眾檢舉的紅單，請與我聯絡，我願負責」。原PO大方承擔，「人在江湖飄，哪有不挨刀；違規就算如何無奈，那都是我的問題，我會面對罰則」。

▲▼北市移車。（圖／翻攝《爆廢公社》）

▲原PO貼出被移的3組車號「716-***、K6D-***、BJQ-***」，表示「有罰單來找我賠償」。（圖／翻攝《爆廢公社》）

原PO自認負責的舉動，卻引起網友重砲抨擊，「移人家的車就是不對，還在那自以為負責，自以為是」、「我覺得很好笑，你要負責留紙條就好，PO上網是來討拍的吧」、「這社會真的是病了，願意負責跟違規是兩碼子事」、「如果車主不在社團內，是不是拿到罰單只能乖乖去繳」。

不少網友力挺原PO，「有勇氣的你，肯定還是會碰到酸民的質疑」、「雖然移車不對，但原PO很有責任出來面對，佩服你的勇氣」、「如果換作是你移車，你會勇敢接受這些罰單嗎？至少人家願意負責」、「人家就說因工作需要必須移車，罰單也願意負責，一堆白癡酸民在X三小？」

也有網友建議，施工前應先申請路權，移車後現場留下字條也比PO網有用多了，「請不要無視規定，對那些遵守的人很不公平」、「我知道願意負責，已經比一狗票人強了；但那些守規矩的人更好，他們也不需要來PO文」。

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關鍵字：施工,路權申請,移車,罰單,機車,停車

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