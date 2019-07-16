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施工揚塵居民不敢開窗戶　1個月內架網灑水植草改善

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▲居民帶領新工處官員和民代走訪受紅土灰塵危害社區。（圖／記者楊熾興攝）

▲居民帶領新工處官員和民代走訪受紅土灰塵危害社區。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市草漯市地重劃統包工程，揚起灰塵造成週遭住戶掃不勝掃，直言宛如住在沙漠般有窗戶也不敢開，16日市府新建工程處召開塵土污染協調會議；將架設6米高空攔砂網；每日六次以上灑水；固土佈植草防塵網及派員協助清潔，同時最晚８月中會完成全面的防塵網。

▲▼工地架起６米高攔砂網及裸露表土舖設防塵網。（圖／記者楊熾興攝）

▲▼工地架起６米高攔砂網及裸露表土舖設防塵網。（圖／記者楊熾興攝）

▲▼工地架起６米高攔砂網及裸露表土舖設防塵網。（圖／記者楊熾興攝）

但陳情人代表江承洲指出，工地揚塵空污嚴重，他們有窗戶卻不敢開，只能門窗緊閉吹冷氣，他要求補償和居民身體檢查，而且環保單位未依法告發汙染情事，若施工單位仍未具體改善，將不排除發動大規模抗爭，以還我清淨家園。

桃園市政府新建工程處在觀音區草漯第一、三、六區進行市地重劃統包工程，並由股票上市皇昌營造份有限公司進行總面積約150公頃的道路、橋樑、整地、景觀、汙水及代辦管線工程，預計施工至2020年10月14完工。

▲小黃狗就在自家庭院裡飄來的紅土灰塵上打滾。（圖／記者楊熾興攝）

▲小黃狗就在自家庭院裡飄進來的紅土灰塵上打滾。（圖／記者楊熾興攝）

但鄰近工地的草漯、草新及保障等3里近住戶，卻飽受工地揚塵所苦，如同沙塵暴般的紅土灰塵襲擊，其中首當其衝的「幸福家園2」社區陳姓居民說，她們家小黃狗就在自家庭院裡飄來的紅土灰塵上打滾。莊敬路住戶也要求工地出入口設置車輛洗胎槽，並管制灑水車灑水方向，污水不要全灌入他家。

▲飽受工地揚塵之害居民向包商說明。（圖／記者楊熾興攝）

▲飽受工地揚塵之害居民向包商說明。（圖／記者楊熾興攝）

在市議員吳宗憲要求下，新工處與包商皇昌營造與受害居民面對面溝通，包括草漯里長呂坤遠、草新里長郭金雄、塔腳里長郭朝明及30多位民眾參與協調，在實地走訪受塵害地區後，並達成將架設6米高空攔砂網；每日六次以上灑水；工地舖設防塵網及植草；派員協助污染戶清潔，同時最晚８月中會完成全面的攔砂網。

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關鍵字：草漯市地重劃,皇昌營造,施工,揚塵,開窗戶

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