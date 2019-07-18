監控技術全面蔓延！「影像焦慮」特展反思「我們與攝影的距離」



▲國立臺灣美術館「影像焦慮」特展，讓觀眾重新理解我們與攝影的關係。（圖／郭奕臣〈Survivor_Projecty《41°N，74°W》〉／國立臺灣美術館提供）

記者林育綾／綜合報導

國立臺灣美術館即將於7月20日(六)推出「影像焦慮」特展，邀集國內外共23位創作者參展，分為「肖像與景觀」、「監控與自理」兩個主題，其中監控攝影技術其實已經全面蔓延，例如交通影像管控系統、衛星航拍所涉及的數據收集⋯等，希望觀眾透過觀看這些不尋常的肖像與景觀、無處不在的監控與治理，而產生的焦慮感，進而深思影像背後「不可見的結構和狀態」，重新理解我們與攝影的關係。



▲「影像焦慮」囊括了23位國內外優秀的影像創作者。（圖／吳天章〈移山倒海〉／國立臺灣美術館提供）

「影像焦慮」囊括了23位國內外優秀的影像創作者，結合館藏的影像作品和國內外借展作品，以兩大展題回應當代攝影創作裡有關真實與虛擬、公眾與隱私等熱門議題。攝影一直以來都是最接近日常生活的藝術類型，其中一位參展藝術家郭亦臣說，攝影的演化，同時也代表科技的演化，隨著時代推進人類從不同的角度與面向觀賞攝影作品。

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所謂的「焦慮」，來自於數位以及當代藝術對於攝影本質的動搖，亦包括大眾媒體、網路社會、全球化系統對於影像的操控和傳播，讓影像的視覺閱讀、理解和傳達，變得更加複雜而不同於以往。

數位技術的興起、廣泛應用，不僅帶來人們對於影像更多的需求和焦慮，卻也同時打開了攝影更多的可能性。「肖像與景觀」主題以館內的攝影典藏品為主，探討在數位影像編輯技術介入攝影創作後，傳統攝影的視覺論述及語彙，如何受到衝擊並轉變。藝術家們透過影像的調度和圖像的再生，反思並檢討了認同形塑，以及各式不可見的霸權與典範。

「監控與治理」主題，處理的不僅是看與被看的衝突，而是當代人如何藉由觀看與審視，回應「全面擴延的監控技術」，以及其所展現的影像焦慮。

藝術家探討了各異其趣的監控與倫理議題，包括施行已久的交通影像管控系統、衛星航拍所涉及的數據收集，還有邊境想像、嫌犯肖像生成系統、流通機制，一直到藉由內視鏡影像所發散的私密敘事等。



▲展覽分為「肖像與景觀」、「監控與自理」兩個主題。（圖／周慶輝〈人的莊園─生存意識的框架系列二〉／國立臺灣美術館典藏）

正因為「攝影」已成為私人生活與公眾社會中，不可或缺的溝通和表達語言，透過藝術的方式，如何能使攝影的觀看變得更具深度的觀點，顯得備受挑戰。如參展藝術家湯瑪斯魯夫（Thomas Ruff）曾說過的「希望你（觀眾）在攝影照片中能看到兩件事：影像本身，以及對攝影媒介的反思或思考。」

這也是此次展覽策畫動機，希望觀眾透過觀看這些不尋常的肖像與景觀、無處不在的監控與治理，而產生的焦慮感，進而去深思影像背後「不可見的結構和狀態」，並重新理解我們與攝影的關係。

針對本次展覽，國美館也將規劃一系列攝影推廣教育活動與講座（訊息於官網www.ntmofa.gov.tw查詢），「影像焦慮」自7月20日至9月22日於國美館202-302展覽室展出。

「影像焦慮」

展覽時間：108年7月20日至108年9月22日

展覽地點：國立臺灣美術館202、302展覽室

地址：臺中市西區五權西路一段2號