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車壓女子臂　公車司機「秒停車」喚乘客救援！網友直呼帥

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▲北京公車司機呼喚乘客下車救人。（圖／翻攝自微博／跌入凡塵的__尐yao精）

▲北京公車司機呼喚乘客下車救人。（圖／翻攝自微博／跌入凡塵的__尐yao精

記者馬叔安／綜合報導

北京公車司機藺世軍17日載客時，發現路邊有1名女子的手臂被壓在轎車下，隨即呼喚車上的乘客幫忙，當下立刻有十幾名乘客下車協助，把轎車抬起救出女子。不過這位司機事後很低調，直到有網友將此事po上網，媒體向公司查證時，整件事才曝光。這位司機則表示，「誰見到都會這麼做。」

網友「跌入凡塵的__尐yao精」當天正在這輛公車上，她於17日上午po出一張眾人抬起轎車的照片，貼文寫道，「早上坐公交到林業大學附近，看到一起交通事故，女孩子胳膊壓在轎車車輪下面，我坐的這輛公交車的司機真的毫不猶豫把車停下來喊乘客幫忙抬車，用最快的速度把女孩子救出來了。」

面對司機的義舉和熱心的乘客們，這位網友直呼，「我覺得這一刻司機和這些幫忙的乘客特別帥！看到大家一起幫忙的這一幕，心裡覺得好暖～」

《北京日報》微信公眾號報導，藺世軍今年50歲，在北京公交集團駕齡10年，身為中共預備黨員的他，連續兩年獲評「集團級先進工作者」，當時他見到女子受困，立刻停車呼喚道，「車上有條件的男同志下車幫幫忙」，救出女子後，他向幫忙的乘客道謝，並繼續上路。車隊表示，將在對藺司機進行表揚，並號召全體駕駛員向他學習。

▲北京公車司機呼喚乘客下車救人。（圖／翻攝自微博／跌入凡塵的__尐yao精）

▲車上網友拍下現場的情形。（圖／翻攝自微博／跌入凡塵的__尐yao精

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關鍵字：藺世軍,公交車,公車

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