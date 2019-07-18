吉本芭娜娜也斜槓！新書集結2個「超敢說分身」、專寫「不好說」的事



▲吉本芭娜娜也斜槓！創立電子付費雜誌，2個「超敢說分身」專寫那些「不好說」、「有點扯」的大小事。（圖／時報出版提供）

記者林育綾／綜合報導

日本作家吉本芭娜娜踏入文壇超過30年，前陣子也思考自身與讀者的關係，拋開連載邀稿的傳統出版時程，獨自創辦收費訂閱的網路電子雜誌「note」，甚至有感於這年頭「不好說」的事情太多，創了2個分身——「小魚腥草」和「不思芭娜」，專寫那些「有點扯」的大小事。這些只訂閱不公開的內容，經過彙集修改成全新生活散文集《把心情拿去曬一曬》、《不是看手機的時候》，中文版將由時報出版在7月23日發行！

吉本芭娜娜自1988年出版《廚房》正式踏入文壇，該書銷售至今已超過200萬本，奠定日本當代暢銷作家地位，獲獎無數。近年伴隨科技發達腳步，她獨自創辦收費訂閱的網路電子雜誌「note」，其中「小魚腥草」和「不思芭娜」是訂閱內容中的固定專欄，將自己說出來恐怕軒然大波的事，交給2個「分身」代言，果然「斜槓」出一片藍天。

有感於這年頭「不好說」的事情太多，如今已不是什麼都能寫書出版的時代了，她思考拼命寫、拼命出版的方式，好像也不符合時代潮流，正迷惘著到底該用什麼態度繼續寫作時，想起專門演奏罕見樂器塔布拉鼓的友人，「只要有人需要，他就拎著塔布拉鼓哪都會去。」這給了吉本芭娜娜靈光一閃，就像是她的文章，不需要依靠任何人，只要以書寫為中心就好。

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於是，那天就是「第三期吉本芭娜娜」的開始。她在自行創辦的「note」裡隨心所欲發表文章，為了生活忙碌的人們、寂寞的人們能夠讀到文字，讀者能夠直接收到芭娜娜親自發送的第一手消息，敢於說出不合理的、不可思議的現象，不畏懼與主流意見不同調。最重要是，為需要自己的付費讀者而寫，一同感受日常生活中的喜怒哀樂。

▲那些「超敢說分身」所寫的只訂閱不公開的內容，經過彙集修改成全新生活散文集《把心情拿去曬一曬》、《不是看手機的時候》。（圖／時報出版提供）

「note」電子雜誌推出後廣受歡迎，如今將內容經過刪改，彙集成全新生活散文集《把心情拿去曬一曬──小魚腥草和不思芭娜》、《不是看手機的時候──小魚腥草和不思芭娜》。

全書分類成三大篇章：「瑣碎小事」寫生活心情，比如與家人和舊物共處、為愛犬送終的時光等；「邂逅與發現」寫一年來偶遇或深交友人之間的印象與互動，比如伊藤潤二、角田光代、戶川純、酒井法子，寫到船梨精更是心花大開，另外也寫下平日在餐館、咖啡館、洗衣店、旅途中與她接觸互動的特色小人物。最後在「種種祕訣」的篇章中，大方分享飲食健康、人際關係、戀愛家庭、經營事業到人生觀等等個人觀念。



有趣是因為電子雜誌中的兩個「分身」專欄大受歡迎，日文版出書時就被當作副書名，大方亮相。「小魚腥草」顧名思義是療癒筆記，沁涼舒暢有藥效。「不思芭娜」是「不可思議現象的獵人芭娜子」的簡稱，思考每天覺得「有點扯」的大小事，連芭娜娜都覺得自己寫出來不方便，但是作為她的分身「不思芭娜」的想法應該就沒問題。

結果這個評論隨筆，從昂貴又難吃甚至有用餐限制時間的餐廳，結果被兒子笑是奧客；到職場上沒禮貌的編輯和工作邀約，都直言不諱，讓讀者看到療癒天后的真實個性一面。有了分身芭娜娜，在自己的媒體想說什麼就說什麼，傳達了爽快的人生哲學。

《把心情拿去曬一曬》、《不是看手機的時候》，每本散文集有28篇隨筆，搭配大量的照片，他也在書中自稱「第三期吉本芭娜娜」已經誕生，顯然很得意。她依舊堅信，只要認真寫作，一定會有讀者。這2本由「分身」創作的散文中文版，將由時報出版於7月23日上市。