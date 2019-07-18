月亮杯低廉可重複使用10年　研究：安全且不易外漏

▲月亮杯不同於其他經期衛生用品，可以重複使用。（圖／網友喬布蕾提供）

國際中心／綜合報導

女生每個月月經來的時候，不只要擔心「外漏」的問題，其中不管是使用衛生棉或是衛生棉條都需要隨時更換，而且用量也多，對一些人來說是一項挺大的負擔。一項研究指出，「月亮杯」（Menstrual cup，月經杯）不僅價格低廉且可以重複使用，還能降低外漏問題，在用過的女性中就有7成的人表示願意繼續使用。

▲在其他國家文化中，經期中的女性無法上學和工作。（圖／記者謝婷婷攝）

據BBC報導，這項月亮杯的研究發表於國際頂尖的醫學期刊《刺胳針（The Lancet）》，對生活在富國和窮國共3300名女性進行了43項研究，發現女性對月經杯的認識相對較低。全球仍有許多女性無法取得經期衛生用品，造成她們在生理期時無法上學、工作；如果使用劣質材料的衛生用品，還易增加泌尿道感染的風險。

該研究主要作者利物浦熱帶醫學院（Liverpool School of Tropical Medicine）教授菲力普斯-霍華德（Penelope Phillips-Howard）表示，「儘管全球有19億的女性處處於經期，每年平均花費65天在處裡經血，但很少有比較各類衛生用品的高品質研究。」

▲ 月亮杯的效果不差於衛生棉，甚至是更好。（圖／記者李佳蓉攝）

研究結果顯示，較為安全、費用低加上可以長期使用的月亮杯能改變大多女性的生活，其中大約有70％的女性在用過後仍想繼續使用；其中4項研究認為，月亮杯在收集經血和防止洩漏方面，與衛生棉、棉條有一樣的效果甚至是更好。

一位62歲的西班牙女性透露，已經使用月亮杯有超過幾十年的經驗，「這很容易，我為了省錢並盡我所能去保護環境」，雖然在清洗方面有些不方便，「有時需要特地跑到身障廁所或是公共廁所都沒人時才會清洗。」

英國國民保健署（NHS）表示，一個月亮杯大約在15至25英鎊之間（約新台幣580至1000元），雖然價格遠遠超過一盒衛生棉條，但是它可以每個月重複使用並持續10年之久，從長遠來看是一個更具有成本效益的選擇，同時也更為環保。