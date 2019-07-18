調電風扇...機場員工遭電擊20秒「張嘴慘死」！黃衣哥走過不救網罵翻

كهرباء تصعق شابا في مطار عدن الدولي إلي مزعلني إلي كان واقف قدامه كأنه أعمى حسبنا الله ونعم الوكيل — ﮼ ﮼بومشاري (@alawadhiphoto) July 17, 2019

▲葉門機場發生員工遭電擊死亡意外。（圖／翻攝自推特）

記者錢玉紘／綜合報導

葉門亞丁國際機場（Aden International Airport）日前發生一起驚人的電擊意外，當時一名工作人員想要去調整電風扇，沒想到直接觸電死亡，旁人也沒發現，而他觸電瞬間露出驚恐無比的表情，全被監視器錄下，在社群媒體上引起熱議。



當地媒體報導，這起事間發生在7月14日上午，當時亞丁國際機場空調系統故障，因此擺了許多大型電風扇，一名工作人員洛特菲（Lotfi Ibrahim al-Shamakh）疑似是覺得電風扇角度不對，沒吹到旅客，想要去調整，沒想到一摸就立刻觸電。

監視器畫面中可以看到，穿綠色上衣的洛特菲觸電後，露出痛苦的表情，張大嘴巴，神色相當驚恐，但因為遭到電擊，身體無法動彈，另一隻手臂在空中揮舞著求救。誇張的是，在不到一公尺外的地方就有另一名員工，坐在櫃台後方收東西，卻完全沒有發現旁邊有人被電擊，甚至從旁邊走過離開。

▲電風扇冒出火花與黑煙。（圖／翻攝自推特）



洛特菲被卡住大約20秒後，才有一名穿白衣的男子出現，把他救下來，此時電風扇還爆出火花，中間燒成一片焦黑。不幸的是，洛特菲被救出之後雖然立即送醫，但仍不治身亡。

網友將影片PO上推特後引起熱議，許多人痛罵旁邊視若無睹的員工太誇張，竟然沒有發現，也有人批評機場管理部門怠忽職守，保護員工這樣基本的事情都做不到。亞丁機場的負責人也在受訪時公開道歉表示，的確是相關單位的疏失，會負起責任並加以改進。