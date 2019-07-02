三星全新摺疊螢幕設計曝光！手機拉開「秒變平板」面積擴大3倍

▲三星（Samsung）申請摺疊手機專利，利用捲曲原理讓手機螢幕擴大。（圖／翻攝自「LetsGoDigital」網站）

科技中心／綜合報導

三星（Samsung）多年來都在探索「摺疊」智慧型手機到底要怎麼做，才能達到完美實用又不缺美感，如今終於有媒體曝光三星全新「摺疊螢幕」設計方案了，不過這次曝光的內容，是利用捲曲原理讓螢幕擴大成平板電腦的模樣。

根據「LetsGoDigital」報導曝光的三星手機畫面，這台摺疊手機在外觀上看起來和普通手機沒有差別，不過仔細一瞧，手機竟然可以從左右兩側拉開，延伸出螢幕的「面積」，可讓手機螢幕拉長，秒變成猶如平板螢幕的大小，實現出擴大手機螢幕的目的。

▲三星（Samsung）摺疊手機設計曝光。（圖／翻攝自「LetsGoDigital」網站）

這個原理其實是三星將螢幕以「捲曲」的方式，先藏放至機身內，通過電動滾軸讓捲曲的螢幕舒展出來，舒展後的螢幕面積長達3倍，這就是三星帶有指紋感應器的「捲式平板顯示器」及具有「捲式螢幕」的專利。

三星摺疊捲曲螢幕目前仍處在專利狀態，消費者仍需要等待至少2年以上的發展時間，即使如此，許多用戶仍相當期待摺疊手機的問世。三星日前就公布Galaxy Fold摺疊手機，紛紛詢問到底何時才能拿到手，而也有評論指出，Galaxy Fold或許更適合消費者購買。

▲三星Galaxy Fold實機。（圖／達志影像／美聯社）