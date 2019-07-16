南安小熊妹仔「跟食物變朋友」　地表最強「熊麻雞」下落公開



▲小熊妹仔與原本應該是食物的「熊麻雞」變成朋友。（圖／時報出版）

記者林育綾／台北報導

曾獲全民關注的南安小黑熊「妹仔」，跟原本應該是食物的「熊麻雞」變成朋友，許多人也好奇熊麻雞的下落。當初負責照養和野放妹仔的「黑熊媽媽」黃美秀教授，在13日舉行《小熊回家：南安小熊教我們的事》新書分享會時，公開了熊麻雞的近況，更提到妹仔「是山神送的禮物」，讓許多粉絲也直呼「好想念妹仔！」

妹仔是隻台灣黑熊，2018年7月在花蓮南安瀑布附近被發現，當時牠只有貓一般大小，跟熊媽媽走散了，後來在人稱「黑熊媽媽」的黃美秀老師所組成的野訓團隊照料之下，妹仔健康長大。

「台灣黑熊保育協會」後來更發起網路平台募資活動，讓參與的人人都成為小熊的褓姆，妹仔彷彿也成了「大家共同的孩子」，受到許多網友的矚目。

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▲台灣小黑熊「妹仔」當時流落人間長達9個月。（圖／時報出版）

期間為了訓練牠捕食動物的技能，從雞群中找來一隻活動力最弱的母雞，初相遇時，雞飛也似地「逃亡」了，而小熊竟然也沒有太大的反應，黃美秀當時說，從此這雞就「銷聲匿雞」了。

沒想到一個月後，這隻雞彷彿重生般，「在小熊吃飯時悠悠地從旁出場」，而且「一席亮麗的羽衣，並帶著自信的步伐，不急不慌地在小熊旁邊啄食，令人驚訝不已呀！」這隻熊與雞，就這樣在同一籠子裡展開了微妙的「和平相處」關係，互相陪伴長達5個月，照養員也將雞取名為「熊麻雞」。



▲熊與雞展開了微妙的「和平相處」關係，互相陪伴長達5個月。（圖／台灣黑熊保育協會）



黃美秀當時在紀錄提到「我們以為這隻雞遲早會成為小熊的盤中飧，但是這隻雞卻日漸豐滿、羽毛光澤亮麗的好好和小熊相處在一個林子中，打破了團隊所有人的想像。每天到了小熊進食時間，只見這位小『閨密』就默默地跟在小熊後面，當小熊拿起植物、漿果狼吞虎嚥，雞就在小熊的下方啄食從小熊嘴邊落下的果實和碎屑。」

小熊妹仔歷經9個月的照養與野化訓練後，在2019年4月30日協助牠野放回到山林的懷抱。野放當時，妹仔走出籠子後，還緩緩地回頭看了看工作人員，眼神裡帶著淡淡的哀傷，似乎道盡了對團隊的感謝與不捨，影片也獲得大批網友瀏覽、祝福。



▲小熊妹仔在野放離別前，回頭看了看工作人員。（圖／台灣黑熊保育協會提供）

黃美秀將9個月小熊落難人間的故事、照養與野放始末記錄成書《小熊回家：南安小熊教我們的事》，近日由時報出版發行，13日在台北舉行新書分享會時，她也公開「熊麻雞」的下落，「實在太多人詢問了！」引起現場陣陣笑聲。

黃美秀說，她其實不忍心妹仔孤零零的，卻又不能讓她接觸人類或是貓狗，以免產生後遺症。沒想到妹仔意外跟原本該是食物的「熊麻雞」變成朋友，熊雞之間跨物種的友誼讓大家津津樂道；而妹仔回家後，熊麻雞沒有一起被野放，而是被安置於「夢想台灣黑熊藝術館」安養天年，留下一段雞熊同籠的佳話。想念熊麻雞的民眾，可以關注夢想台灣黑熊藝術館，10月19日的遊行活動或許有機會目睹「地表最強奇雞」本尊。



▲黃美秀認為小熊妹仔是「山神送的禮物」，但也感嘆「受傷的黑熊在東部居然沒有地方可以去。」

黃美秀認為小熊妹仔是「山神送的禮物」，但也感嘆，受傷的黑熊在東部居然沒有地方可以去，透露出對台灣人熊關係的感嘆與期待。當現場有民眾提問「會不會有接班人？」她回應「沒有想過這個問題。」她認為，妹仔是投入黑熊研究與保育路上的一大驚喜，「不會有下一次了。」

藉由可愛的小熊，盼能喚起台灣人的保育意識，也讓大家有機會重新認識珍貴的台灣黑熊。最後更呼籲大家，不論年齡身分，守護黑熊是每個台灣人的責任，不要讓黑熊在島上消失。《小熊回家：南安小熊教我們的事》版稅所得將全額捐助「台灣黑熊保育協會」。



▲《小熊回家：南安小熊教我們的事》版稅所得將全額捐助「台灣黑熊保育協會」。（圖／時報出版）

《小熊回家：南安小熊教我們的事》新書分享講座

7月21日-台中自然科學博物館

8月7日-嘉義洪雅書店

8月10日-台中綠宿行旅1樓

8月11日-高雄等一隻貓咖啡

活動詳情可至台灣黑熊保育協會臉書粉專查詢。