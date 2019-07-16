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外媒實測2019版MacBook Air　SSD讀取速度竟較2018版慢

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▲▼蘋果近日更新MacBook Air產品線。（圖／翻攝蘋果官網）

▲蘋果近日更新MacBook Air產品線。（圖／翻攝蘋果官網）

科技中心／綜合報導

美國蘋果（Apple）公司上週才在官網更新MacBook Air，但已經有外媒發表2019年版MacBook Air的相關實測。在實測中有一點令人相當在意，那就是2019年版MacBook Air的固態硬碟讀取速度，竟較去年的MacBook Air慢。

據外媒《MacRumors》報導，法國網站《Consomac》近日針對2019年版MacBook Air以Blackmagic Disk Speed標準進行測試，他們發現，256GB儲存空間的2019年版MacBook Air的固態硬碟寫入速度為1GB / s，讀取速度為1.3GB / s；2018年版的寫入速度為920MB / s，讀取速度為2GB / s。在寫入速度方面，2019年版的表現比去年的好，但在讀取速度方面，2019年版竟比去年版的表現差，速度降幅高達35％。

▲▼法國網站《Consomac》實測發現，2019年版的256GB MacBook Air的SSD讀取速度較2018年版慢。（圖／翻攝consomac）

▲法國網站《Consomac》實測發現，2019年版的256GB MacBook Air的SSD讀取速度較2018年版慢。（圖／翻攝consomac

《Consomac》也有針對128GB的版本進行比較，2019年版本的寫入速度與讀取速度分別為，500MB/s和1.3GB/s，與2018年版的表現差不多。該網站雖未針對更大容量的版本進行實測，但《MacRumors》推測，可能會與256GB版本的測試結果一樣，出現衰退。

《MacRumors》分析，大多數用戶可能無法察覺這項變化，特別是從更舊款型號升級的用戶。

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關鍵字：蘋果,MacBook Air,SSD,固態硬碟,讀取速度

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