超壯男持刀揮砍　警界黃立成噴血開2槍：沒辦法！再不開不是他死就是我死

▲警政署長陳家欽說，「皓翔事後雖然輕鬆地說著這句話，但我清楚地知道那背後的沉重。」（圖／翻攝「NPA署長室」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

台北市中正二分局泉州派出所警員溫皓翔、李隋恩追捕一名沈姓詐欺通緝犯，兩人遭持刀攻擊全身是傷，溫員為自保朝對方腿部連開兩槍。有「警界黃立成」稱號的溫事後對警政署長陳家欽說，「我沒辦法了，再不開的話，不是他死就是我死…他（李員）實習也是我帶的，如果他怎麼樣的話，我真的沒辦法原諒自己！」陳則稱讚，「開得很正確、開得很好，如果沒有開那兩槍，可能就發生意外。」

溫皓翔（32歲）、李隋恩（21歲）14日晚間11時多巡邏，在沈男莒光路住家樓下埋伏。結果沈一看到員警便拔腿狂奔，並拿出預藏的刀械對兩人揮砍，劃傷李的右手臂、臉頰，甚至狠咬溫的虎口，雙方爆發扭打衝突。

情急之下，溫皓翔拿出辣椒水狂噴，朝沈男腿部射擊兩槍，造成對方左大腿、右小腿中彈受傷，被送醫治療，經手術後已無大礙。

▼警方攔查通緝犯時遭持刀刺傷，開兩槍還擊逮捕犯嫌。（圖／記者趙永博攝）

▼沈姓通緝犯腿部中槍，送醫時由警方戒護。（圖／記者趙永博攝）

事後，陳家欽、台北市警局長陳家昌都前往泉州派出所，探視兩名受傷警員並致贈慰問紅包。從警10年、神似藝人黃立成的溫皓翔，左手虎口、手腕包著紗布，他說，2018年9月就抓過身材很壯的沈男，「當場跑給我們追」；這次追捕三人扭打成一團，沈情緒失控，「突然伸手去掏東西，抽出來一把刀。」

溫員表示，「我們兩個死抓著他拿刀的手，可是他死不放，他後來無法掙脫，就用咬的、死命咬，咬到我們都叫出來，因為太痛了，肉都直接噴血、開了。」他回憶，兩人被沈掙脫後往後跌倒，「想說完蛋了，沒人抓住他的手，他就瘋狂往我們這邊衝過來。當下陏恩還躺在地上，我沒辦法了啦，再不開就是他死，不然就是我死，然後我就給他開兩槍。」

▲▼陳家欽、陳嘉昌探視受傷的溫員（黑衣者）和李員（紅衣者）。（圖／記者張君豪翻攝）

溫員說，當下剛完槍無法思考那麼多，「我們兩個都虛脫了，他（李員）出來滿頭是血，我當下我很痛，可是我還是可以站。可是他坐在地上，感覺已經快要昏過去，我是真的很擔心他是不是有被插到還是什麼，因為是我帶他去的，他實習也是我帶的，如果他怎麼樣的話，我真的沒辦法原諒自己。」

陳家欽當場稱讚，「開得很正確、開得很好，如果沒有開那兩槍，可能就發生意外。」他也在「NPA 署長室」臉書發文說，「皓翔事後雖然輕鬆地說著這句話，但我清楚地知道那背後的沉重…盤查是我們最例行性、也是最危險的執法過程，我們沒辦法選擇盤查對象，也無法預料下一秒的危害。」

陳家欽說，面對頑強的嫌犯，生死一瞬間、毫秒之間必須做出決定，除了提升應勤裝備，平時訓練所建構的觀念以及隨時保持警戒的敵情觀念，才能確保執法及自身安全。

▼溫員說，「他（李員）實習也是我帶的，如果他怎麼樣的話，我真的沒辦法原諒自己！」