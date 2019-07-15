「名片依舊是高雄市長」黃捷喊話韓國瑜：無力兼顧請理性分手！

國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 我支持蔡英文守護台灣。 我支持韓國瑜改變台灣。 投票結果 1353 票 75.29 % 444 票 24.71 % 總計 1797 票。



▲韓粉號召罷免黃捷。（圖／組合圖／翻攝自「Wecare 高雄」、高雄市議會直播）

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

國民黨一連7天進行總統初選電話民調，15日上午正式公布結果。根據最終統計，高雄市長韓國瑜以44.8%勝出，雖然他到黨中央喜迎結果，不過在高雄也開始出現批評聲浪，尤其是「白眼女神」高雄市議員黃捷，喊話韓國瑜「你現在名片上印的頭銜仍舊是高雄市長，如果韓市長真的無力兼顧，就請與高雄理性分手，辭掉市長一職」。

民調結果一公布，對於韓國瑜用上班時間北上到黨中央，黃捷表示，「我只想問韓市長是否還記得一個多月前的那句『平日認真高雄施政，假日來選舉』？今日是多納一年一度的盛會黑米祭，韓市長原本允諾出席，更是答應要將市政會議移師茂林舉辦，表達對於部落的重視，卻硬是在昨晚取消行程，為了與市政毫無干係的初選發布記者會放族人鴿子，高雄人民與總統大位在韓市長心中孰輕孰重已經昭然若揭。」

▲黃捷喊話韓國瑜辭掉市長專心拚總統。（圖／記者李毓康攝）

黃捷也提到自己對於韓國瑜出線的想法，「我當然是祝福他的，只是接下來選舉會邁入白熱化階段，想必韓市長會投入比現在更多的心力在總統之路，我還是想提醒韓市長，你現在名片上印的頭銜仍舊是高雄市長，請不要忘記高雄人民！如果韓市長真的無力兼顧，就請與高雄理性分手，辭掉市長一職，專心去拚總統。」