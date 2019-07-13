台南七股海鮮節　千人潟湖挖文蛤親子同樂High一夏

▲2019台南七股海鮮節之觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動，7月13日在七股六孔碼頭盛大開幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019台南七股海鮮節之觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動，7月13日在七股六孔碼頭盛大開幕，由台南市長黃偉哲、台江國家公園管理處長謝偉松、雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能與各級民代等人參與，共同推介觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動，與產地直送「尚青尚讚」七股七寶生鮮。





黃偉哲市長表示，七股海鮮節是一個親水的活動，也是一個海鮮的活動，兼有地方產業文化的意義，也有親子遊憩、共同親水的意義；非常感謝交通部觀光局雲嘉南風景區管理處、台江國家公園、立法院以及市議會的鼎力相助，現場看到滿滿人潮，讓我們有信心，能夠一次辦得比一次更好。





七股區公所表示，7月13、14日中午12時至下午3時，在六孔管理站廣場有「社區農特產展售」特賣活動，包括「三股社區發展協會-紅蔥酥/漁網袋/蔥肉」、「樹林社區發展協會-社區手工藝品」、「七股區農會-虱目魚鬆/芝麻糖/黑豆茶」、「七股鹽場-鹽山限定商品」、「成大濱海環境小學堂-環境教育互動教具」，以及「股份魚鄉文蛤小講堂-玩遊戲送神祕贈品活動」，還有與七股在地漁民聯手推出真空包裝文蛤、虱目魚、燕魚，現場備有「乾燒文蛤」料理品嚐、試吃，歡迎踴躍前往搶鮮選購。此外，從「揪團遊七GO」遊程、「七股七寶宴」辦桌開放報名秒殺速度，就可以看出在地觀光產業多年的用心經營與口碑品質獲肯定。





觀旅局表示「觀光赤嘴園暨挖文蛤體驗」活動開園首日吸引上千遊客前往尋寶；此外，活動現場周邊停車空間有限，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，活動期間（7月13、14、27、28日）每周六、日，增開七股鹽山至六孔碼頭公車班次，七股鹽山也配合活動，響應搭乘公車前往六孔碼頭車輛及民眾可免費入園（七股鹽山），參觀正在展出由雲管處主辦的「一見雙雕藝術季」，歡迎民眾多加利用。