蘋果搶攻開學商機　購買指定商品Beats耳機免費送

▲蘋果推「開學促銷活動」。（圖／翻攝蘋果官網）

科技中心／綜合報導

美國蘋果（Apple）公司近日更新官網教育商店的產品，並推出「開學促銷活動」，讓大專院校的學生們能以購優惠的價格加入蘋果生態系。

蘋果近期推出「開學促銷活動」，只要購買指定的 MacBook或 iMac ，就可免費獲得 Beats Studio 3 Wireless 頭戴式耳機，這項活動適用於高等教育學生、學生家長、教職員工，以及自學方案教師等透過 Apple 教育商店購買。蘋果9日更新的 MacBook Air以及搭載Touch Bar入門級 13 吋 MacBook Pro也都在這次的開學促銷活動名單中。

Apple Mac 產品行銷資深總監 Tom Boger 表示：「大專院校學生喜愛 Mac，這是他們無論是在宿舍還是教室所仰賴的筆記型電腦，同時也是高等教育學生的首選。學生可以用NT$33,900的優惠價格購買 MacBook Air，也能以 NT$39,900 購買具有更快速效能、觸控列及 Touch ID 的 13 吋 MacBook Pro 更新機型，將 Mac 引進大專院校現在正是最佳時機。」

▲購買iPad也享有「開學促銷活動」優惠。（圖／翻攝蘋果官網）

除了 Mac 系列以外，購買指定iPad系列也可以享有相關優惠，例如購買11吋的iPad Pro，就能以免費獲得原價NT$6,990的「Beats Solo3 Wireless 頭戴式耳機 - Beats Club Collection」耳機，若是想要升級更高級的版本，也只要再加NT$4,190。

但需要注意的是，雖然蘋果表示新版的 MacBook Air以及搭載Touch Bar入門級 13 吋 MacBook Pro皆屬「開學促銷活動」的一部分，但目前兩種機款在官網上皆尚未開放選購，想要購買的消費者必須再等等。