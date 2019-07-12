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雷峰塔倒塌塵封千年佛經再現　8月佛陀紀念館展出

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▲漢學研究中心應佛陀紀念館邀請合作，於8月8日至11月17日，在佛館舉辦《穿越時空‧法寶再現-佛經寫本與刻本特展》。（圖／漢學研究中心提供）

▲漢學研究中心應佛陀紀念館邀請合作，於8月8日至11月17日，在佛館舉辦《穿越時空‧法寶再現-佛經寫本與刻本特展》。（圖／漢學研究中心提供，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

1942年9月一場暴風雨，造成西湖雷峰塔倒塌，揭開了雷峰塔除了藏有大家耳熟能熟許仙白蛇相戀淒美故事外，更讓塵封千年的北宋吳越國王錢俶為其愛妃黃氏建造「雷峰塔」時發願印造八萬四千卷佛經重見天日，令人驚艷。

▲漢學研究中心應佛陀紀念館邀請合作，於8月8日至11月17日，在佛館舉辦《穿越時空‧法寶再現-佛經寫本與刻本特展》。（圖／漢學研究中心提供）

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▲一切如來心秘密全身舍利寶篋印陁羅尼經。

漢學研究中心應佛陀紀念館邀請合作，將出土的這部《一切如來心秘密全身舍利寶篋印陁羅尼經》等經典，於8月8日至11月17日，在佛館舉辦《穿越時空‧法寶再現-佛經寫本與刻本特展》，讓民眾很期盼。

▲漢學研究中心應佛陀紀念館邀請合作，於8月8日至11月17日，在佛館舉辦《穿越時空‧法寶再現-佛經寫本與刻本特展》。（圖／漢學研究中心提供）

▲▼《嘉興藏》大藏經之一《大般若波羅蜜多經》經書前的扉畫、木記與《嘉興藏》大藏經之一《大般若波羅蜜多經》經書前的扉畫、木記。

▲漢學研究中心應佛陀紀念館邀請合作，於8月8日至11月17日，在佛館舉辦《穿越時空‧法寶再現-佛經寫本與刻本特展》。（圖／漢學研究中心提供）

漢學研究中心主任曾淑賢說，該中心典藏善本古籍逾12萬冊，其中珍藏的善本佛經近4百部，多數來自於1940至1941年間蒐購自江南著名藏書家，並以六朝、唐寫本佛經及敦煌寫經最屬珍貴，這次特別挑選典藏佛教類古籍珍本21種參展。

包括三部「國寶級」佛教經典：一為舉世第一本雙色套印佛經——元刊《金剛般若波羅蜜經》；一為存世極為稀少的金代版本佛經——《集沙門不應拜俗等事》；一為全經鏤版精細、毫無缺損的宋刊小字梵夾本——《妙法蓮華經》。這批珍貴佛教善本古籍係首度跨出台北，走入佛光山聖殿面對群眾，備受矚目。

其中《一切如來心秘密全身舍利寶篋印陁羅尼經》，簡稱《寶篋印經》，則以其背後流傳的歷史故事，尤令人印象深刻。該經由唐代高僧不空譯成漢文，書寫、誦讀此經，或納入塔中禮拜，能消滅罪障，長壽延年，得無量功德。該經是北宋吳越國王錢俶為其愛妃黃氏建造「雷峰塔」時發願印造八萬四千卷，建塔時並將此經放置於藏經磚中，再砌入塔內，永充供養，距今已有1000多年。1924年9月一場暴風雨過後，雷峰塔倒塌重現。

另外，《嘉興楞嚴寺方冊藏經》，簡稱《嘉興藏》，為中國歷史上規模最大、內容最為齊整的漢文大藏經，為漢學研究中心所藏為當前海內外各地所藏之篇帙最龐大完整者。其他如敦煌寫經、皇帝抄經、名僧墨寶，佛畫圖繪，各具特色。

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關鍵字：雷峰塔,西湖,1942,八萬四千卷,佛經,佛館

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