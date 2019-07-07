美「地表最強戰車」可望到手　陸軍也證實評估M60A3提升計畫

▲M1A2戰車。（圖／達志影像／美聯社）



政治中心／綜合報導

近來除了美軍號稱「地表最強戰車」M1A2戰車的美國對台軍售案之外，監察院長張博雅近日巡查國防部陸軍金門防衛指揮部時，也向軍方詢問陸軍戰車升級計畫。對此，陸軍證實，「已將戰車性能提升計畫納入『國軍五年兵力整建計畫』籌建」。

由於國軍現役的主力戰車是美製M60A3和國造CM11，服役都超過20年以上，我國政府也向美方正式提出採購M1A2坦克車的「發價書需求信函」。據《路透社》日前報導，美國準備對台軍售108輛M1A2戰車，價值超過20億美元（約台幣632億）。而在美方尚未確認售我M1A2戰車前，軍方就與中科院著手研究未來戰車主要配備，希望提升M60A3戰車性能，包含換裝120公釐砲管、提升馬力等。

關於M60A3戰車升級計畫，張博雅6月27日在參謀總長沈一鳴陪同下，巡查國防部陸軍金門防衛指揮部，同時詢問軍方陸軍戰車升級計畫。

陸軍司令部表示，有關「M60A3主力戰車性能提升」案規劃，均依「打、裝、編、訓」的建軍思維，前瞻敵情威脅，就國軍聯合作戰「打的需求」完成戰力整建要項及優先順序，納入「國軍五年兵力整建計畫」籌建；陸軍遵國防部指導，就敵情威脅、作戰場景及國防預算等面向實施評估。