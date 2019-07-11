G20後首熱線！美中擬在北京重啟談判　庫德洛坦承沒訂磋商進度

▲美中擬在北京重啟貿易談判。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國總統川普在G20高峰會期間表示，將重啟與中國的貿易磋商，白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）也證實，兩國的談判代表已經在9日進行通話，儘管細節尚未敲定，但「預計會舉辦面談」，地點也可能會選在北京。美國總統川普也表示，談判正在準備中，美國被他國不平等對待的狀態正在改變。

根據CNBC報導指出，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）9日與中國副總理劉鶴、商務部部長鍾山進行通話，希望能夠解決這兩個世界最大經濟體的貿易爭端。庫德洛向媒體表示，這次的通話非常有建設性，儘管所有細節尚未確定，但預計將舉行會談。

庫德洛強調，面對面會談非常有意義，而在磋商期間，中國也會繼續向美國購買農場品，「未來的談判並沒有時間表，所有會談都是重質不重量。」川普則在推上表示，經濟狀況正在提升，「貿易協定正在研擬中，雙邊談判也正在進行，我們過去已經被許多國家不平等地（保守來說）對待，現在這個狀況即將改變了。」