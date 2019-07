瘋電影／火箭人　將痛苦轉化為藝術音符

文/賴賴



瘋言瘋語:

非常非常好看,不論是音樂歌曲本來就是超好聽以外,在視覺設計和製片方滿滿的誠意,加上歌曲穿插意識形態的MV設計感,前衛又驚喜,而一首歌三小節換一套超華麗閃眼的造型,一首歌下來就換了七八套服裝,整部片光就服裝成本就相當驚人,更不必說豪華伴舞群舞,不斷更換歌曲還搭配的舞蹈和攝影,光是音樂美術造型就已經值回票價,劇情流暢無冷場,娛樂價值與內涵兼具的好片。

編劇很厲害,將最戲劇性且具有生命轉折的部分,放到電影裡,於是電影劇情張力十足,再加上艾爾頓強個人的悲劇故事,那個無法接受同志的時代,生到這樣的孩子如何換個腦袋去接受,於是他在缺乏愛的環境中長大。我的童年迎上他的當紅,所以仍然記得他清脆悅耳的嗓音與歌曲。

真心推薦,這部電影,完美製作的精緻作品。看完這片時突然想起梅姨在奧斯卡榮獲終身成就獎時說的「Take your broken heart, make it into art.」 ,這正是艾爾頓強的寫照。

片 名:火箭人

英文名稱:Rocketman

類 型:歷史/傳記、奇幻、劇情

上映日期:2019-06-14

片 長:02時02分

導 演:戴克斯特佛萊契(Dexter Fletcher)

演 員:布萊絲達拉斯霍華(Bryce Dallas Howard) 、 理察麥登(Richard Madden) 、 泰隆艾格頓(Taron Egerton) 、傑米貝爾(Jamie Bell) 、 姬瑪瓊斯(Gemma Jones)

國 家:美國

語 言:英語

發行公司:派拉蒙影業



劇情大綱

派拉蒙影業公司於6月14日推出的《火箭人》是一部史詩般的奇幻音樂片,這是一個關於艾爾頓強成為全球超級巨星的人性故事,更是一段充滿奇思異想的狂野旅程。

故事描述天性害羞的鋼琴神童雷吉納杜威是如何變成全球超級巨星艾爾頓強。這也是一個激勵人心的故事,包含了許多艾爾頓強最受熱愛的經典名曲,這些歌曲都是由男主角泰隆艾格頓親自演唱。

這更是一個世人能夠感同身受的故事,描述一個小鎮男孩是如何成為流行文化史上最經典的傳奇人物之一。《火箭人》一片的演員還包括飾演艾爾頓強的長期作詞家合作夥伴伯尼陶平的傑米貝爾;飾演艾爾頓強第一個經紀人約翰雷德的理察...

▲遇上此生最重要的親友作詞家Bernie Taupin。

▲事業起步時,愛人介入趕走一手栽培自己的公司與經紀人。

▲雖然家財萬貫卻始終無法獲得真愛



