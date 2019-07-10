霪雨對木瓜危害比颱風＆豪雨還嚴重　掌握木瓜復耕訣竅很重要

▲農委會高雄區農業改良場籲請農友重視霪雨對木瓜栽培所造成的問題。圖／折葉現象。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同 ）

記者陳崑福／屏東報導

受連日風雨影響，導致木瓜樹爛根、果實發生炭疽病與冒乳汁等嚴重的疫病，好不容易盼到太陽的露臉，卻發生木瓜樹葉片下垂，迅速死亡的窘境，讓果農傷透腦筋。農委會高雄區農業改良場籲請農友重視霪雨對木瓜栽培所造成的問題，把握降雨停歇時機，加強土壤水分管理，強化木瓜根系及落實清園工作，以降低災害的影響。

▲▼果實不正常轉色、幼果異常冒乳汁。

高雄場戴順發場長表示，臺灣夏天的雨季、冬天東北季風的鋒面，都是霪雨好發的時間。由於霪雨（包含陰天）連續性的低光照環境，以致木瓜因光合作用碳源供應不足，造成樹體迅速衰弱。

他說，這種現象會造成果實果溝處先迅速黃熟，呈現轉色分明狀態，或是輕微轉色時果溝處便冒出乳汁，轉色及冒乳汁處發生嚴重的炭疽病徵，果實發生早熟，果肉顏色淡而無味，無法順利後熟軟化（即俗稱死黃），部分幼果受到噴藥等外力影響，也會出現有關不正常冒乳汁的現象。嚴重的情形則為下位葉片迅速黃化，葉片從葉柄基部迅速垂折的現象，部分植株掛果過多容易造成死亡（俗稱敗欉）。

他表示，霪雨對木瓜所造成的問題為樹體衰弱後引發病害的發生，與日照強度和時數、掛果數目、樹體強弱有關，因此要先設法強健樹體。雨停後應儘速展開復耕的作業，若為大面積覆蓋塑膠布的果園，應立即掀開塑膠布，增加土壤水分的蒸發，並且每週加強灌注液肥。



農改場說，霪雨對木瓜所造成的災害通常比颱風及豪雨還要嚴重，但常被當作病害與生理異常處理，農民經常只能漫無目的的噴藥與施肥，但卻沒有任何改善。因此為求木瓜穩定豐產，應時時牢記葉片與果實產能平衡的概念，因應霪雨所帶來的災害。