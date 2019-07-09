影／瓶蓋OUT！男警「1腳踢燃火柴」　1次成功「根本不用練」

大陸中心／綜合報導

近期美國社群網站上流行一項用腳踢瓶蓋，把瓶蓋打開的挑戰，引發全世界網友紛紛模仿。黑龍江省一位戴眼鏡的男警也獻出了踢瓶蓋的挑戰影片，但他的影片更是升級版，不僅成功以一個「迴旋踢」輕鬆將瓶蓋旋轉出瓶口，隨後更是直接一腳踢燃火柴！網友紛紛表示「膜拜大神」，直呼「真是高手」。

據《梨視頻》報導，這位「超牛」警員是黑龍江省齊齊哈爾市公安局警員關俞龍。他說，當時在加班，看到網上這個踢瓶蓋的挑戰很熱，所以打算試試，「因為我看很多網友發文認為挑戰是假的，覺得很多影片是後期合成的，所以就想試試能不能完成。」

▲戴眼鏡的男警一腳帥氣踢燃火柴。（圖／翻攝自《梨視頻》）

他笑稱，自己踢瓶蓋2次就踢中了，踢燃火柴更是1次成功，「根本不用練，自己在警局只是負責行政工作都可以完成；特戰隊的話肯定更輕鬆。」

網友紛紛PO文大讚，「這個才是真技術」、「真是神操作」、「鞋底真的沒事嗎」、「火柴這樣能踢著，第一次聽說，新鮮了」。

「踢瓶蓋挑戰（#BottleCapChallenge）」近日在網路上爆紅，引發明星接連響應挑戰。傑森史塔森（Jason Statham）在IG上po出成功影片，吸引超過500萬人按讚，更在網路上掀起一波跟風潮流。

▼網友紛紛讚「神操作」。（圖／翻攝自《梨視頻》）