沿岸毒藻大爆發！墨西哥灣成「死亡區」　密西西比州關閉21處海灘

▲密西西比州關閉21個海灘。(圖/翻攝自Twitter/@JoyceMeetsWorld)



記者張方瑀/綜合外電報導

沙灘絕對是暑假的最佳去處之一,不過美國密西西比州政府卻下令關閉州內21個公共海灘,禁止民眾隨意入內,而原因竟是海岸有毒藻類大爆發,若是不小心接觸到,恐會出現皮疹、胃痙攣、噁心、腹瀉和嘔吐等症狀。密西西比州環境部門指出,所有游泳、釣魚等水上活動都必須暫停,人與動物都要避免接觸這些有毒藻類。

綜合外媒報導指出,這些有毒藍綠藻(blue-green algae)大量生長在密西西比州沿岸,根據美國疾病管制中心(Centers for Disease Control and Prevention)的說法,觸碰到這些藻類可能會引起皮疹、胃痙攣、噁心、腹瀉和嘔吐等症狀,對於小動物如貓、狗的影響更為巨大,嚴重感染的話,有可能在數小時或幾天內喪命。當地衛生官員警告民眾,雖然沙灘地仍開放,但絕對不可以下水游泳甚至是釣魚。

▲政府呼籲民眾千萬不可下水游泳或釣魚。(圖/翻攝自Twitter/@JoyceMeetsWorld)



美國國家海洋局(National Ocean Service)指出,雖然每年美國海岸都會出現藻類爆發的現象,但只有不到1%的藻類會產生毒素,但這些藻類會耗盡水中氧氣、阻擋陽光射入水面,危害到海中生物。而這次密西西比州的災情,是因為當地班尼卡爾溢洪道(Bonnet Carre spillway)洩洪導致,為了讓密西西比河恢復正常水位,今年該溢洪道已經洩洪兩次。

負責監督溢洪道的美國陸軍工程兵團表示,由於大量淡水灌入海中,才會導致藻類大量增生,該單位也稱,這個情況會逐漸改善。不過,根據密西西比州當地媒體《Clarion-Ledger》報導指出,大量洩洪也連帶影響了隔壁路易斯安那州的牡蠣採集區,而且沿岸至少有48隻海豚因為低鹽度死亡,這是2010年英國石油公司漏油事件中海豚死亡數的一半。

▲卡爾溢洪道(Bonnet Carre spillway)。(圖/達志影像/美聯社)



美國海洋哺乳動物研究所執行董事索蘭吉(Moby Solangi)表示,「從生態角度來看,我們看到的持續破壞要比英國石油公司的漏油事件嚴重得多。」索蘭吉指出,美國南部農耕地所製造的大量汙染物,隨著大小支流最終流至密西西比河,加上大量異常的降雨,導致海岸浮游植物大量繁殖,破壞了海水的氧氣供應,也阻擋了陽光。

美國海洋與大氣管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration)指出,這片沿岸缺氧區的面積約為2萬平方公里,跟麻州的大小相同。索蘭吉更大膽表示,「墨西哥灣(Gulf of Mexico)將出現史上最大的死亡區。」

