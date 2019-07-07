及時挽救輕生女子一命　警政署督察特頒獎勵金

▲警政署駐區督察林再本（左二）致贈工作獎勵金給劉祖佑（右二），右一是內埔警分局長蔡耀順 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一名李姓婦人因與先生發生爭執，日前癱坐於橋邊欄杆上，企圖跳河；內埔萬巒分駐所警員劉祖佑獲報前往處理，動之以情、不斷耐心溝通，李婦才終於願意離開橋邊，打消輕生念頭，經消防隊送醫，並依規定通報縣府衛生單位，警政署駐區督察林再本得知後，代表署長陳家欽致贈獎勵金。

內埔警分局萬巒分駐所警員劉祖佑日前接獲110轉報，指泗溝大橋上有民眾欲跳河輕生，警方立即趕赴現場，發現李姓婦人已癱坐於橋邊欄杆上，心情鬱悶不發一語，企圖跳河。

經劉祖佑溝通，了解狀況，係李女因故與丈夫在家發生爭執，情緒不穩，行至泗溝大橋上萌生自殺念頭，經劉員機警適時攔阻、耐心勸導、動之以情、不斷溝通後，她才願意離開橋邊，打消輕生念頭。家屬對於劉員積極處置，及時搶救李婦生命，相當感激。

警政署駐區督察林再本得知後，特別代表署長陳家欽到萬巒分駐所頒發好人好事工作獎勵金給劉祖佑，肯定他主動積極服務及急難救助熱忱表現，並期許員警秉持救人一命，勝造七級浮土精神持續為民服務，更鼓勵其他員警以他為榜樣，樹立警察親民愛民優良形象。

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