【廣編】7-ELEVEN高雄啤酒音樂節　統一美麗事業助陣shine爆現場

圖、文／統一企業提供

邁入第11年的「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」，舉辦規模不斷擴大，參與人數屢創新高，已成為南台灣最大型戶外啤酒音樂活動。而今年「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」，將於7月5日至7日，一連3天於高雄夢時代購物中心正對面廣場，盛大登場，熱鬧可期。

本次活動吸引海內外二十大知名啤酒品牌參與，為歷年之最，提供消費者藉此機會，暢飲不同特色口感啤酒。除了味覺饗宴，活動中，亦邀請國內外知名樂團及歌手共17組，同台演奏飆唱，讓前來參加活動消費者，體驗聽覺與視覺刺激。單日壓軸分別為，可愛教主楊丞琳、韓國性感女星泫雅及久未在台灣開唱的吳青峰。

統一集團美麗事業「康是美」全新5人團體「MEN GO SHINE」，今年首度加入啤酒節陣容，特地選在7月6日14:00啤酒節活動前，於高雄夢時代購物中心的「康是美」時尚1號門市，進行一場最精彩發表會，讓您在體驗服務後，散發所SHINE披靡魅力，成為啤酒節矚目焦點。

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本次活動高雄夢時代購物中心集合近40個餐飲品牌，活動期間只要憑啤酒音樂節票根，即可享受各式美食優惠。而投入逾億元改裝的「時代光廊」，將營業至凌晨2點，歡迎與好友前來品嚐各式美食，享受美好周末夜晚。



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