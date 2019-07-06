快訊／高速下匝道過彎！30歲男撞中山高護欄飛出　「車斷2截」卡駕駛座慘死　

▲中山高重慶北路匝道發生一起嚴重的死亡車禍，車輛斷成2截，張姓駕駛慘死車內。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導

中山高南下路段重慶北路匝道往市區方向，6日清晨6時許，發生一起嚴重的死亡車禍。據悉，張姓男子（30歲）駕駛一輛深色轎車，疑似在下匝道時車速過快，沒有注意到前方下坡彎道，車輛擦撞水泥護欄後，騰空飛起又撞上邊坡的巨樹，車體當場斷成2截，張男卡在車內慘死，而車禍發生原因，目前國道警方正在調查中。

據了解，張男當時駕駛的深色轎車，6日清晨行經中山高南下路段，從重慶北路匝道往市區方向高速行駛，張男疑似沒有注意到前方路段，是U字型彎道下坡，所以並未減速，車輛擦撞左側的水泥護欄後，整台車因速度過快騰空飛起，車輛騰空後，又撞向邊坡的巨樹，巨樹被撞上直接連根拔起，而轎車也因為強大撞擊力道斷成2截。

車上張男當場慘死車內，路過民眾見狀立即報警，警消獲報後趕抵現場，四處找尋邊坡是否還有其他乘客，但最後確認車上僅有張男一人。目前國道員警已經派請鑑識人員到場採證，並連繫張男家屬到場協助處理後續事宜，除了要釐清車上的張男，是否有酒駕嫌疑，還要了解詳細車禍的發生原因。

▲▼肇事車輛飛落邊坡撞巨樹斷成2截。（圖／記者趙永博攝）



▲▼警方到場後替死者蓋上白布。（圖／記者趙永博攝）



▲轎車擦撞匝道左側護欄，刮出長長一道白痕。（圖／記者趙永博攝）



▲▼遭撞上的巨樹整棵連根拔起。（圖／記者趙永博攝）

