　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高速下匝道過彎！30歲男撞中山高護欄飛出　「車斷2截」卡駕駛座慘死　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中山高重慶北路匝道發生一起嚴重的死亡車禍，車輛斷成2截，張姓駕駛慘死車內。（圖／記者趙永博攝）

▲中山高重慶北路匝道發生一起嚴重的死亡車禍，車輛斷成2截，張姓駕駛慘死車內。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／台北報導

中山高南下路段重慶北路匝道往市區方向，6日清晨6時許，發生一起嚴重的死亡車禍。據悉，張姓男子（30歲）駕駛一輛深色轎車，疑似在下匝道時車速過快，沒有注意到前方下坡彎道，車輛擦撞水泥護欄後，騰空飛起又撞上邊坡的巨樹，車體當場斷成2截，張男卡在車內慘死，而車禍發生原因，目前國道警方正在調查中。

據了解，張男當時駕駛的深色轎車，6日清晨行經中山高南下路段，從重慶北路匝道往市區方向高速行駛，張男疑似沒有注意到前方路段，是U字型彎道下坡，所以並未減速，車輛擦撞左側的水泥護欄後，整台車因速度過快騰空飛起，車輛騰空後，又撞向邊坡的巨樹，巨樹被撞上直接連根拔起，而轎車也因為強大撞擊力道斷成2截。

車上張男當場慘死車內，路過民眾見狀立即報警，警消獲報後趕抵現場，四處找尋邊坡是否還有其他乘客，但最後確認車上僅有張男一人。目前國道員警已經派請鑑識人員到場採證，並連繫張男家屬到場協助處理後續事宜，除了要釐清車上的張男，是否有酒駕嫌疑，還要了解詳細車禍的發生原因。

▲▼中山高重慶北路匝道發生一起嚴重的死亡車禍，車輛斷成2截，張姓駕駛慘死車內。（圖／記者趙永博攝）

▲▼肇事車輛飛落邊坡撞巨樹斷成2截。（圖／記者趙永博攝）

▲▼中山高重慶北路匝道發生一起嚴重的死亡車禍，車輛斷成2截，張姓駕駛慘死車內。（圖／記者趙永博攝）

▲▼中山高重慶北路匝道發生一起嚴重的死亡車禍，車輛斷成2截，張姓駕駛慘死車內。（圖／記者趙永博攝）

▲▼警方到場後替死者蓋上白布。（圖／記者趙永博攝）

▲▼中山高重慶北路匝道發生一起嚴重的死亡車禍，車輛斷成2截，張姓駕駛慘死車內。（圖／記者趙永博攝）

▲▼中山高重慶北路匝道發生一起嚴重的死亡車禍，車輛斷成2截，張姓駕駛慘死車內。（圖／記者趙永博攝）

▲轎車擦撞匝道左側護欄，刮出長長一道白痕。（圖／記者趙永博攝）

▲▼中山高重慶北路匝道發生一起嚴重的死亡車禍，車輛斷成2截，張姓駕駛慘死車內。（圖／記者趙永博攝）

▲▼遭撞上的巨樹整棵連根拔起。（圖／記者趙永博攝）

▲▼中山高重慶北路匝道發生一起嚴重的死亡車禍，車輛斷成2截，張姓駕駛慘死車內。（圖／記者趙永博攝）

ET快訊
1餐吃12份炸雞！正妹網紅健檢「胃都坑洞像月球表面」：整排紅
快訊／高速下匝道過彎！30歲男撞中山高護欄飛出「車斷2截」慘
新竹科技董愛上美艷女經理！穿白色蕾絲躺床被抓猴　代價出爐
野生林采緹現京都「外套裡面只穿內衣」！正面一彎腰…網友全瘋了

關鍵字：中山高,國道,車禍,駕駛,慘死,奧迪

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

倉庫狂飄異味…鐵捲門縫隙「流惡臭汁液」！屋主開門見7旬翁陳屍嚇傻

快訊／高速下匝道過彎！30歲男撞中山高護欄飛出　「車斷2截」卡駕駛座慘死　

小三殺人夫！橋下堤防「麻繩勒頸」　橡皮筋綁下體…只因還沒買剪刀

新竹科技董愛上美艷女經理！只穿白色蕾絲躺床被抓猴　代價出爐

暑假首周青春專案上路　信義分局大規模臨檢夜店

忠孝東路深夜巨響！銀車迴轉「未禮讓」遭小黃擊落　同時噴飛4傷

快訊／石碇關懷之家深夜惡火　更生人受困2死3傷

6惡煞併排擋路被叭…追上門挑釁！司機掏斧頭「你們一起來」　嚇軟道歉

重機車隊號召悼念李承翰！百人齊聚嘉義車站獻花　警員感動鞠躬：謝謝你們

6男1女潛水上岸少了男大生！母望海淚喊「孤魂野鬼不要抓走他」

美女老師獻「愛的抱抱」鼓勵學生　男同學緊抱埋胸口...網：想讀書了

一秒置身峇里島！宜蘭奢華Villa 露天浴室、發呆亭還有視聽室！

大S見愛28年偶像木村拓哉!　爆哭到說不出話來

顛覆想像！減肥居然可以吃零食? 淡啤酒+冰淇淋讓你瘦身也很幸福

「法拉利姊」公開戶頭數字！　從百萬變這些：我還可以保命

海草舞秒啟動愛睏兒「跳舞開關」　皺眉爬起甩手網笑：身體很誠實

傑森史塔森挑戰腳開「瓶蓋」　轉身一踢...成功！！帥炸

小S被陳建州氣哭!　范曉萱一旁無奈：跟小時候一樣

勇警殞命！民眾花束擺滿分駐所　手寫卡片字字心碎：承翰不痛了

無照屁孩謝亞軒飆車競速奪3命　一審判13年...被害家屬：無法接受

倉庫狂飄異味…鐵捲門縫隙「流惡臭汁液」！屋主開門見7旬翁陳屍嚇傻

快訊／高速下匝道過彎！30歲男撞中山高護欄飛出　「車斷2截」卡駕駛座慘死　

小三殺人夫！橋下堤防「麻繩勒頸」　橡皮筋綁下體…只因還沒買剪刀

新竹科技董愛上美艷女經理！只穿白色蕾絲躺床被抓猴　代價出爐

暑假首周青春專案上路　信義分局大規模臨檢夜店

忠孝東路深夜巨響！銀車迴轉「未禮讓」遭小黃擊落　同時噴飛4傷

快訊／石碇關懷之家深夜惡火　更生人受困2死3傷

6惡煞併排擋路被叭…追上門挑釁！司機掏斧頭「你們一起來」　嚇軟道歉

重機車隊號召悼念李承翰！百人齊聚嘉義車站獻花　警員感動鞠躬：謝謝你們

6男1女潛水上岸少了男大生！母望海淚喊「孤魂野鬼不要抓走他」

高層虐待16歲偶像終於被判刑！　「殘忍過程浮檯面」網心疼：他們只是孩子

妻忍家暴25年服藥輕生！渣夫狡辯：在老家，男人打老婆很正常

大谷翔平開轟歡慶25歲生日　苦主是賽揚獎韋蘭德

全球最貴荒地！倫敦豪宅淪廢墟「天花板塌陷牆壁發黑」數十年沒人住

減肥又排毒！早起喝水「沒做到3點」等於白喝　你今天養生了嗎？

翻案啦！工作愛拖拖拉拉　心理學家：其實對身體有好處

第三屆海峽兩岸校園文化節舉行　兩岸師生友好互動交流

宏碁資服導入訊連「U簡報」　建置高品質線上教學平台

地王震撼登板！「竹城甲子園」讓同業嚇到吃手

反骨男孩酷炫大膽示愛！號召高校生拍短片　把「它」搶回家

台南碰瓷哥飛撲「躺2秒翻身」　屍變式狂追機車嚇傻駕駛

社會熱門新聞

林志成嗆「18秒打趴館長」

小三殺人夫！橋下堤防「麻繩勒頸..

男大生潛水失蹤　母淚：孤魂野鬼..

新竹科技董愛上美艷女經理　董娘..

桃陶園男殺妻分屍！法官判死：無..

即／李承翰死因曝光　91歲奶奶..

百人集獻花　重機車友悼念李承翰

惡煞追上門挑釁　他掏斧頭嚇壞人

即／21歲屁孩警：狂賀鐵路警多..

中山高匝道飛車撞樹　駕駛慘死車..

殺警犯入獄飽食肉燥飯輾轉難眠

即／石碇關懷之家大火　2男急救..

勇警追酒駕男7km！撞電桿「肝..

女子網路約男吃飯　下藥迷昏狂刷..

更多熱門

相關新聞

計程車撞迴轉轎車　2車車頭毀4人傷

台北市南港區忠孝東路6段278巷巷口，6日凌晨0時許，發生一起計程車撞轎車的事故。一輛載有2名乘客的計程車，往南港高鐵站方向直行，在行經278巷巷口時，不慎撞上要迴轉的銀色轎車，強大撞擊力道，讓2車當場噴飛，計程車上的3人與轎車上的女駕駛，分別受到輕傷被送往醫院治療，所幸目前都無生命危險。

前台南市議員陳文賢放棄急救接回家

南化重大車禍　1人死亡2重傷

3車碰撞釀車禍　波及倒楣騎士挨撞

消防員「爆汗救騎士」驚遇抓交替

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

老母辦慶祝會迎出獄兒　當晚「遭脫褲硬上

林志成嗆「18秒打趴館長」

加油員跳針「找對嗎？」　老司機秒破盲點

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

即／林志成2點聲明回嗆館長：只會躲健身中心

訂62杯珍奶！國中生「扛62個環保杯」到店

床上激鬥突爆血！她揭老公7年「壞壞怪癖」

林志成約戰18秒打趴　館長答應了

嗆18秒打趴館長！網起底暗黑史

等到8點！館長斥林志成放鳥：龜孫子

野生林采緹現京都「外套裡只穿內衣」

新航鬧罷工！他說「2字」機師馬上復工

小三殺人夫！橋下堤防「麻繩勒頸」棄屍

男大生潛水失蹤　母淚：孤魂野鬼別抓走他

《玩很大》張立東撿到內褲！

更多

最夯影音

更多

美女老師獻「愛的抱抱」鼓勵學生　男同學緊抱埋胸口...網：想讀書了

一秒置身峇里島！宜蘭奢華Villa 露天浴室、發呆亭還有視聽室！

大S見愛28年偶像木村拓哉!　爆哭到說不出話來

顛覆想像！減肥居然可以吃零食? 淡啤酒+冰淇淋讓你瘦身也很幸福

「法拉利姊」公開戶頭數字！　從百萬變這些：我還可以保命

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面