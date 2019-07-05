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家庭聯絡簿幫大忙！男童走失路口　員警機智尋電話找家屬

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▲員警先將男童帶回所內照顧。（圖／翻攝屏東縣政府警察局官網）

▲員警先將男童帶回所內照顧。（圖／翻攝屏東縣政府警察局官網）

實習記者傅一珩／屏東報導

屏東縣里港警分局九如分駐所4日接到民眾報案，稱南二高橋下平面道路與三民路口有孩童走失。巡邏警員到場後詢問男童有關訊息，但男童無法清楚告知其住家及電話。情急之下員警想到可以通過男童書包中的家庭聯絡簿得知家屬的電話，這才聯係上男童的祖母，將男童安全送回了家。

該男童向員警表示，自己是下課後騎車出來玩，因為天色較暗又對路況不熟，才騎到了迷失地點。巡邏警員何泓駒和丁致瑋先將其帶回所內照顧，在和男童交流的過程中，丁致瑋突然想到書包中應該有家庭聯絡簿，果然在聯絡簿中得知家屬電話，立即連繫家屬前來接男童回家。

男童的祖母到所後稱男童下課後經常騎車在家附近遊玩，因為家屬皆有事在忙不在家中，而疏於對男童的叮囑照顧，才導致男童玩心大起，一時間離家太遠而忘了回家的路，同時也向警方表示由衷的感謝。

警方提醒家長，不要獨留孩子在車上或家中，避免造成無法挽回的遺憾。平時也要教導孩子在與爸媽走散時不要亂跑，要停留在原地喊叫或請路人幫忙，不幸遇上兒童走失，提醒家長趕緊到鄰近警局報案，不要等待、猶豫。平時也要牢記孩子的身體特徵，加速尋找效率。

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關鍵字：孩童,走失,屏東

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