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抗議聲中拍賣圖坦卡門頭像　佳士得以1.8億落槌

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▲▼高約28公分的圖坦卡門頭部雕像4日於倫敦佳士得拍賣。（圖／路透）

高約28公分的圖坦卡門頭部雕像4日於倫敦佳士得拍賣。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

倫敦佳士得拍賣行(Christie's)不理會埃及政府和示威者的的強烈反對，周四(4日)把逾3000年歷史的法老圖坦卡門(Tutankhamun)石英岩頭部雕像完成拍賣，成交額達597萬美元(約1.8億元新台幣)。

埃及政府之前曾提出抗議，要求取消拍賣、並歸還這件國寶。當天也有數十名示威者在佳士得門外揮舞埃及國旗抗議。 這尊高28.5公分的頭部雕像，最終還是在一片抗議聲中賣給了一名不願透露姓名的買家。

大批示威者在佳士得外面高舉「停止交易走私古董」的標語抗議。一名50歲的埃及示威者薩克爾說： 「它(雕像)不應該義在富人的家裡，它應該留在博物館內。這是歷史文物，他(圖坦卡門)是我們最著名的法老之一。」

埃及外交部表示，這尊雕像可能是在上世紀70年代，被人從盧克索(Luxor)北部的卡納克神廟(Karnak Temple)盜走後非法運出境。

但佳士得表示，這尊頭像從來就不是被調查的對象，該公司不曾拍賣過任何來源有問題、或有違法顧慮的物件。佳士得也說，這尊頭像多年來已多次公開展覽過，埃及政府從來不曾提出質疑。

佳士得同時發布了這尊雕像過去50年來所有擁有者的列表。據了解， 該公司是在1973到1974年間，從一名德國貴族手中取得雕像。

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關鍵字：圖坦卡門,Tutankhamun

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