配合優惠才能被宣傳？　綠議員批「高雄觀光日」公器私用：根本幫韓競選

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜7月6日邀韓粉到高雄旅遊，一起「吃光、喝光、買光、錢花光」，各大旅宿業者、在地商家也紛紛推出相關優惠來響應活動，但現在卻有綠營議員爆料，指有人向他投訴「只有配合活動才能被放上觀光局官網宣傳」，質疑高市府公器私用，「公然幫助韓國瑜競選」。

▲7月6日高雄觀光日，多個商家推出帶國旗享優惠活動。圖為韓國瑜新竹造勢場空拍畫面。（圖／ETtoday攝影中心）

民進黨議員黃文益5日召開記者會，並公佈觀光局和廠商們的對話截圖，指稱有人向他爆料，這波「高雄觀光日」活動，只要旅客穿著或攜帶國旗相關物品就能享有優惠，「店家配合活動、資訊就能被放上高雄旅遊網打知名度」，黃文益批評，這根本是公然幫助韓國瑜競選，「高市府公器私用」。

▲民進黨議員爆料店家要配合給優惠才能上觀光局官網宣傳。（圖／議員黃文益提供）

對此，高雄觀光局長潘恒旭回應，「謝謝黃議員對高雄的關愛，但基本上他每次挑的議題都是在雞蛋裡挑骨頭」，潘恒旭表示，因為民眾認同高雄、認同國家，因此用國旗當作通關密碼和識別符號，「每一個行銷都有一個主軸跟行銷策略，7月6日的主軸就是用國旗作為主要的共通語言」。

潘恒旭狠酸黃文益「如果這面國旗你看了覺得非常礙眼、或是不喜歡，但這就是你的國旗」，「你可以不愛國、可以不愛中華民國，但是請你認同中華民國國旗，現在就是人們的最大公約數」。

▲潘恒旭狠酸議員「你可以不愛國、但請認同中華民國國旗」。（圖／記者洪正達攝）