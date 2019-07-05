繼大八後…君鴻酒店也傳將歇業　網酸「高雄根本沒發大財」

▲君鴻酒店驚傳歇業消息。（圖／翻攝自君鴻國際酒店網頁）

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

高雄知名地標85大樓內的君鴻酒店驚傳即將歇業，高雄地院證實將於8月13日到君鴻履勘。高雄老字號大八飯店和君鴻酒店陸續傳出歇業，引來網友酸「根本沒讓高雄發大財」，對此，高雄市長韓國瑜表示「君鴻的生意這幾個月都成長得不錯，歇業是因為經營權轉移，跟經濟面沒有絕對關係」。

高雄地院5日發出聲明，表示將在8月13日到君鴻酒店進行履勘，至於點交程序日期還尚未核定，而君鴻酒店一早開始電話就不通，僅低調表示5日下午將發聲明稿說明，而原本7月份高雄舉辦的「甄愛高雄群星會」活動，預定想選在君鴻酒店舉辦「甄珍電影宴」，現在也可能得另尋場地。

▲韓國瑜表示，君鴻這幾個月生意不斷成長，「歇業跟經濟面沒有絕對關係」。（圖／記者洪正達攝）

7月2日時，高雄老字號的大八餐飲才突然宣布停業，震驚外界，現在不到一個星期，又傳出君鴻酒店將歇業消息，也引來網友質疑「高雄根本沒有發大財？」，對此，韓國瑜5日受訪表示，「就我們所知，大八是因為擴張太快、君鴻則是經營權轉移」，韓國瑜指出，君鴻這幾個月生意成長不少、業績不錯，但是沒想到經營權轉移速度這麼快，君鴻酒店的經營團隊自己也很錯愕，「但它跟基本的經濟面並不是有絕對的關係」。

高雄觀光局長潘恒旭則提出數字反駁，君鴻酒店今年一到五月住房率成長了15%，餐飲成長10%，跟去年同期相比，營業額成長1千多萬，「韓流確實為飯店帶來人潮」。

▲潘恒旭提出住房數字、證明韓國瑜上任後，君鴻酒店生意不斷成長。（圖／記者洪正達攝）