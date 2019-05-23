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再挑戰中階市場　三星3款A系列手機六月發售

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▲▼三星3款A系列手機六月發售。（圖／台灣三星提供）

▲三星3款A系列手機六月發售。（圖／台灣三星提供）

記者邱倢芯／台北報導

台灣三星近期注意到手機市場對於中階手機的需求開始提升，因此大力引進多款A系列手機進入台灣市場；今（23）日，台灣三星電子再釋出Galaxy A40s、Galaxy A60全新A系列生力軍，並且宣布眾所矚目的Galaxy A80預計6月底上市，再攻中高階手機市場。

▲▼三星3款A系列手機六月發售。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼台灣三星電子再釋出Galaxy A40s（上圖）、Galaxy A60（下圖）全新A系列生力軍。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼三星3款A系列手機六月發售。（圖／記者邱倢芯攝）

據了解，Galaxy A40s將推出電光黑、電光藍兩款，建議售價9,490元，預計6月中旬於全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城和中華電信獨家上市；Galaxy A60將推出炫紫黑、炫冰藍兩款，建議售價11,990元，預計6月初於全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城和台灣大哥大獨家上市。另外，許多星粉期待已久的Galaxy A80，將推出極鏡黑、極鏡銀、極鏡金三款，預計6月底上市。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，全新的Galaxy A系列自推出以來，持續受到年輕世代歡迎，也讓三星在2019年第一季整體中階市場有亮眼表現，隨著兵強馬壯的Galaxy A系列新機陸續上市，以嶄新科技及高C/P值，持續帶動台灣中階市場成長，吸引更多千禧世代消費者，加入A咖俱樂部，成為星粉的一份子。

六月即將上市的3款A系列手機個別訴求都不太一樣。A40s主打「懂玩」，意味著5,000mAh大電量，可讓使用者拍照、錄影、影音享樂一整天；A60則打出了6.3吋螢幕、3,200萬畫素的「懂拍」概念，三鏡頭相機，支援日夜智能切換、123°超廣角鏡頭及5MP景深鏡頭，滿足追求隨拍隨錄隨PO的年輕族群，為精采生活紀錄每一刻。

而A80則是兼具了「懂拍懂玩」二者概念，搭載三星首創升降式翻轉三鏡頭，以及6.7吋新一代全螢幕，打造高達93%以上的超高屏占比。更搭載4800萬畫素翻轉三鏡頭，翻一下即為前鏡頭，自拍也能享有極高畫素，且配備123°超廣角鏡頭及支援30種AI場景智慧辨識，隨時留下最美瞬間。

▼搭載升降式翻轉鏡頭的A80手機目前價格未定。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼三星3款A系列手機六月發售。（圖／記者邱倢芯攝）

而3D景深鏡頭更可套用於影片錄製上，免除影片後製處理的麻煩。Galaxy A80亦採用創新科技，如隱藏式光源、距離感應器、螢幕下指紋辨識功能。不過，目前A80仍未有價格，有興趣的消費者還得等到六月下旬才會有更明確的消息。

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關鍵字：Galaxy A40s,Galaxy A60,Galaxy A80,台灣三星,中階手機

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