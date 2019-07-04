辱罵李婉鈺「306678」　男網友遭起訴

圖文 / 鏡週刊



前新北市議員李婉鈺今年初曾遭張姓男子在IG留言「306678」（為六字經諧音），不久又私訊李婉鈺留下不堪字眼，讓李不滿提告，張男遭起訴。

今年1月9日，張姓男網友疑似因不滿李婉鈺告館長，因此在她IG公開留言：「X，妳還有資格笑啊！沒關係，哩背直接開直播問候你，很愛告館長嘎哩背，306678（諧音六字經）看我怎樣處理妳」。

10天後，於1月19日，張男繼續私訊李婉鈺IG，又留言「…妳算哪根蔥，我不能罵妳是不是啦！X你娘垃圾，廢物，智障，打我朋友，我被關的錢，怎麼處理啦！罵妳剛好啦，妳媽怎生下妳破麻廢物啊」等語。

李婉鈺不滿，對張男提告公然侮辱及加重誹謗罪，開庭時，張男對犯行坦承不諱。公開留言部分，張男遭依公然侮辱罪嫌起訴，但私訊部分因只有兩人看得到，不構成公然，因此公然侮辱、加重誹謗罪不成立。

事實上，這並非李、張兩人第一次打官司，兩年多前，張男就曾在李婉鈺臉書粉絲專頁辱罵她「欠人X」，而遭判拘役50天，張男當時選擇入監。出獄後繼續在臉書留言要李賠償他，但李置之不理，張男因而怒告李婉鈺公然侮辱罪，但最後檢方裁決不起訴。



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