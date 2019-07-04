禁川普挪用25億阻擋非法移民　美上訴法院繼續凍結築牆資金

▲川普上任後誓言要解決非法移民危機。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普先前打算動用國防部反毒活動資金，來建造美墨邊境圍牆，被加州聯邦地區法院判違法後，他再提出上訴。舊金山聯邦第9巡迴上訴法院今（3）日則維持原判，基於公眾利益，川普不得挪用25億美元資金來蓋牆；築牆阻止非法移民一直是川普競選承諾之一，這使得他想要連任2020變得更加困難。

《美聯社》報導，聯邦第9巡迴上訴法院3名法官小組今日同意下級法院的裁決，川普政府無法利用國防部的反毒資金，來試圖在亞利桑那州、加州與新墨西哥州築牆。這項決定挫敗川普充滿野心的計畫，回到1月，他不滿國會給予的資金不如預期，聯邦政府一度關門35天；隨後他還宣布國家進入緊急狀態，並聲稱白宮會從國防部拿到數十億美元。

川普政府提議使用國防部反毒活動資金來蓋牆，對此，加州聯邦地區法院上月28日裁定違法。針對此判決，川普政府29日提出上訴。如今上訴法院則駁回川普政府的要求。

其中兩名法官克利夫頓（Richard Clifton）、弗里德蘭（Michelle Friedland）在3日發布的文件寫道，把國防部的資金轉移到國土安全部，似乎違反聯邦法律以及憲法賦予國會動用適當資金的權力，國會認為這樣的建設不符合公眾利益，因此兩人得出同樣結論。