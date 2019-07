空難+偷工減料重創形象！波音祭31億賠償金「止血」　執行長：望帶來安慰

▲印尼獅航737 MAX機型。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

接連兩起失事意外造成346人不幸罹難,重創美國波音公司(Boeing),還接連抖出偷工減料、機師訓練不足等問題。波音3日宣布,將撥出1億美元(約新台幣31億元)的款項,資助在737 MAX空難中,受到影響到的家庭與社區。波音執行長米倫伯格(Dennis Muilenburg)表示,「向機上乘客的家人表達深切的哀悼,希望這初步的慰問能給他們帶來安慰。」

波音指出,這筆賠償金將作為「生活救濟費」,幫助受難者家屬的生活開支,希望能緩解他們的財務困難,另外也將與各地政府合作,將資金用在衣索比亞航空、印尼獅子航空墜機影響地區的教育與社區重建,「我們承諾會與非營利組織與地方政府合作,盡可能完成所有需求。」

外媒認為,波音恐是想利用這筆錢,替這幾個月來的醜聞「止血」。畢竟在5個月內發生兩起重大空難,導致346人死亡,米倫伯格遲至6月中,才在巴黎國際航空太空展開幕前坦言,該公司在處理737 Max客機駕駛艙的警報系統時犯下錯誤,被視為空難以來波音最直接的道歉。

除了737 MAX發生問題以外.《西雅圖時報》上月底還踢爆,目前聯邦警察官已經將波音公司的調查範圍,從737 Max擴大到波音787夢幻客機(Dreamliner),原因是787夢幻客機被懷疑「偷工減料」,檢方要求波音公司提供其南卡羅萊納工廠的生產紀錄。

