空難+偷工減料重創形象！波音祭31億賠償金「止血」　執行長：望帶來安慰

▲印尼獅航737 MAX機型。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

接連兩起失事意外造成346人不幸罹難，重創美國波音公司（Boeing），還接連抖出偷工減料、機師訓練不足等問題。波音3日宣布，將撥出1億美元（約新台幣31億元）的款項，資助在737 MAX空難中，受到影響到的家庭與社區。波音執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）表示，「向機上乘客的家人表達深切的哀悼，希望這初步的慰問能給他們帶來安慰。」

波音指出，這筆賠償金將作為「生活救濟費」，幫助受難者家屬的生活開支，希望能緩解他們的財務困難，另外也將與各地政府合作，將資金用在衣索比亞航空、印尼獅子航空墜機影響地區的教育與社區重建，「我們承諾會與非營利組織與地方政府合作，盡可能完成所有需求。」

外媒認為，波音恐是想利用這筆錢，替這幾個月來的醜聞「止血」。畢竟在5個月內發生兩起重大空難，導致346人死亡，米倫伯格遲至6月中，才在巴黎國際航空太空展開幕前坦言，該公司在處理737 Max客機駕駛艙的警報系統時犯下錯誤，被視為空難以來波音最直接的道歉。

除了737 MAX發生問題以外．《西雅圖時報》上月底還踢爆，目前聯邦警察官已經將波音公司的調查範圍，從737 Max擴大到波音787夢幻客機（Dreamliner），原因是787夢幻客機被懷疑「偷工減料」，檢方要求波音公司提供其南卡羅萊納工廠的生產紀錄。