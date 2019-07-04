　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅嘆鐵路警察變「保全」：沒給槍至少要給電擊棒

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼無碼版／台鐵自強號列車嘉義站，鄭嫌持刀殺警，25歲李姓鐵路警察不治身亡。（圖／翻攝李姓員警臉書）

▲台鐵自強號列車嘉義站，鄭嫌持刀殺警，25歲李姓鐵路警察不治身亡。（圖／翻攝李姓員警臉書）

記者楊亞璇／台北報導

台鐵自強號列車3日晚間行經嘉義火車站時，一名54歲的鄭姓男子因逃票被抓到，在車廂內大聲咆哮、持刀揮砍，前來排解糾紛的25歲的員警李承翰4日不治殉職，引發員警人力與配備上的討論。對此，台北市議員王世堅4日受訪表示，鐵路警察工作變成比較類似保全，但是配備應該要提升，沒給槍至少要給電擊棒。

王世堅直言，長期以來國家警力不足、裝備不足的問題，尤其是捷運警察跟鐵路警察都不足，人力不夠會造成惡性循環，因為這樣的情況下，愈不被重視績效會更差，上一回北捷發生鄭捷事件就凸顯出來，警力不足、裝備不良的問題。

王世堅說，還有一個問題是，鐵路警察通常都只是先把歹徒制伏，採取初步證據後送交該警局，案發後都是司法警察處理，久而久之，鐵路警察可以發揮的部分，變成比較類似保全的工作，鐵路警察因為先天會有這些限制，不像刑警大可以公佈一些成績，本來在表現作為很難被青睞、升遷不易，但是政府不能不重視這一塊。

不過，王世堅認為，雖鐵路警察可以發揮的業務項目比較少，但是政府主事者在這個部分要重視加強，「不能因小失大」，警力補足、提升裝備都不是浪費，不是沒有作用，「常常這個要省，那個要省，省到不該省的」。

對於鐵路警察裝備，王世堅建議比照一般警察，「好歹配置要提升，給個木棍乾脆不要給，沒給槍至少要給電擊棒，現在人手一槍，人手一刀，讓警察手無寸鐵，久而久之影響士氣」。王世堅強調，政府態度要拿出來，補足人力、提升裝備，不要每次發生事情再來講，現在說要改善，結果過一陣子又不做。

ET快訊
「我是有計畫的！」雙刀狠男刺殺鐵路勇警　移送時情緒失控暴吼
25歲鐵路警遭刺肚殞命！兇嫌妻崩潰下跪哭到癱軟：對不起
台鐵雙刀男嗆：沒手骨喔　25歲警被刺「緊抓手45秒」上車最後
怕波及乘客！鐵路警傷到臟器外露沒拔槍　肉搏到最後一刻殞命

關鍵字：王世堅,鐵路警察,裝備

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣指標民調／國民黨初選激戰　韓國瑜31.4%小贏郭台銘

悼鐵路勇警「國家的重大損失」　蘇嘉全籲：相關單位審慎檢討

「市長都做不好別想總統之位」　徐永明批韓國瑜政見會：輕浮

侯友宜「支持警察適時使用槍械」　悼勇警：任務結束、一路好走

親自探視殉職勇警家屬　郭台銘：若當總統要為警察配備電擊槍

王世堅嘆鐵路警察變「保全」：沒給槍至少要給電擊棒

鐵路警察殉職　陳其邁不捨：政府會全力做警察的後盾

「0到6歲國家養」不符預算法？　郭台銘喊修法：同婚法不就在3個月內修了嗎？

如果沒解除歐盟漁業黃牌警告「台灣損失千億」　蘇貞昌向漁民致謝

「台灣不缺電！」　蔡英文：國民黨政治人物都逃避核廢料問題

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

陳建州驚喜現身緬甸 大小S開心飛撲擁抱轉圈圈

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

窮媽雙手捧「融化的下巴」逃出火場　消炎藥自塗...爛肉黏胸口挺過15年

黑人緊盯飛飛翔翔鍛鍊身體　范瑋琪無奈雙胞胎「很不受控」

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

「明星製造機」陶晶瑩來《聲林2》　大虧：搞得老蕭跟宥嘉是我生的

父子「老漢凝視」比基尼妹甜笑直播　1歲弟反應9千人笑炸：廣志小新2.0

台灣指標民調／國民黨初選激戰　韓國瑜31.4%小贏郭台銘

悼鐵路勇警「國家的重大損失」　蘇嘉全籲：相關單位審慎檢討

「市長都做不好別想總統之位」　徐永明批韓國瑜政見會：輕浮

侯友宜「支持警察適時使用槍械」　悼勇警：任務結束、一路好走

親自探視殉職勇警家屬　郭台銘：若當總統要為警察配備電擊槍

王世堅嘆鐵路警察變「保全」：沒給槍至少要給電擊棒

鐵路警察殉職　陳其邁不捨：政府會全力做警察的後盾

「0到6歲國家養」不符預算法？　郭台銘喊修法：同婚法不就在3個月內修了嗎？

如果沒解除歐盟漁業黃牌警告「台灣損失千億」　蘇貞昌向漁民致謝

「台灣不缺電！」　蔡英文：國民黨政治人物都逃避核廢料問題

台灣指標民調／國民黨初選激戰　韓國瑜31.4%小贏郭台銘

楊丞琳曝「心動理由」！　1原因羞笑誇李榮浩：很難得的男生

該配眼鏡了！　柴柴第1天坐辦公桌「瞇眼趴近」看嘸螢幕

董事長樂團出道22年了！　預告做第一張「廟會黑膠」

子宮肌瘤不用慌　名醫：4症狀才需治療

1年跑38趟北京！郭台銘弟「在懷中病逝」…心碎留醫療團隊：不讓弟白痛

跆拳國手沉淪！魏辰洋遭爆「典當亞運金牌」周轉30萬　拒接當鋪電話搞失蹤

宣示花東部落豐年祭開跑　旮都瑪樣部落樂舞宴6日先登場

應采兒認「第2胎進度」！　Jasper脫口：可以準備迎接New Baby了

贈獎／相互猜忌的兇案追查　《真犯》引爆衝擊性的秘密結局

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

鐡路警被砍破肚命危新影片曝！消防喊4次「沒事手放著」女乘客：加油

政治熱門新聞

孩子真的郭家養！郭台銘霸氣：不..

0到6歲國家養！郭台銘：散盡家..

政見會／0-6歲誰養？郭台銘、..

鐵路勇警不治亡　徐國勇不捨：協..

黃光芹爆料政治獻金證人

林濁水讚韓國瑜　「草包升級到平..

直播酸沒水可玩　挺韓社團按讚破..

韓國瑜開場酸　蔡政府公審管中閔

政見會／朱立倫1.5分鐘猛酸郭..

撿到槍！朱立倫1人酸4人.....

胡幼偉問郭台銘：你家的錢花完後..

韓國瑜：年金改革對軍公教不盡公..

政見會全文／郭台銘：再讓蔡英文..

郭台銘喊「好委屈」　酸朱立倫不..

更多熱門

相關新聞

警工推盼重視三面向　黑絲帶悼25歲警

從事冷氣安裝業的54歲鄭姓男子為了一張車票，失控刺死25歲鐵路警察李承翰，掀起各界對於警界人力、訓練以及使用警械的討論。台灣警察工作權益推動協會（簡稱警工推）人員4日上午在臉書PO文建議，「警察機關不應只是注重績效評比的數字遊戲，與閉門造俥（車）、各自為政的各地訓練模式，更應該重視所屬員警的訓練逼真與實用性，及勤務安全性。」

勇警不幸殉職　蘇貞昌哀悼：年輕警察義舉「政府不會忘」

鐵路勇警「孤軍搏鬥25秒」！哈孝遠暴怒噴髒話

鐵警遇刺不治身亡　同學：還在等你罩我們

「不用太可憐他們！」鄰爆料殺警嫌玩股票輸光

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

鐵路警遭刺肚　4日上午宣告不治亡

即／台鐵嘉義站自強號　車廂砍人

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

25歲勇警殉職　同仁敬禮痛哭：任務結束了

25歲鐵路勇警殞命！　兇嫌妻下跪：對不起

臉書全球當機　FB、IG圖片出不來

老公刺死25歲警　兇嫌妻拿出藥單手一直抖

鐵路勇警殉職！自強號揮刀男背景曝光

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

警被刺破肚新影片曝！消防喊4次「沒事」　乘客：加油

勇警「被捅流血」抓雙手壓制　網看影片超心疼

領不回三寶　長榮陪報案：隔天可回來飛

鐵路警被砍破肚　韓國瑜59字回應

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

更多

最夯影音

更多

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

陳建州驚喜現身緬甸 大小S開心飛撲擁抱轉圈圈

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面