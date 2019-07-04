王世堅嘆鐵路警察變「保全」：沒給槍至少要給電擊棒

▲台鐵自強號列車嘉義站，鄭嫌持刀殺警，25歲李姓鐵路警察不治身亡。（圖／翻攝李姓員警臉書）

記者楊亞璇／台北報導

台鐵自強號列車3日晚間行經嘉義火車站時，一名54歲的鄭姓男子因逃票被抓到，在車廂內大聲咆哮、持刀揮砍，前來排解糾紛的25歲的員警李承翰4日不治殉職，引發員警人力與配備上的討論。對此，台北市議員王世堅4日受訪表示，鐵路警察工作變成比較類似保全，但是配備應該要提升，沒給槍至少要給電擊棒。

王世堅直言，長期以來國家警力不足、裝備不足的問題，尤其是捷運警察跟鐵路警察都不足，人力不夠會造成惡性循環，因為這樣的情況下，愈不被重視績效會更差，上一回北捷發生鄭捷事件就凸顯出來，警力不足、裝備不良的問題。

王世堅說，還有一個問題是，鐵路警察通常都只是先把歹徒制伏，採取初步證據後送交該警局，案發後都是司法警察處理，久而久之，鐵路警察可以發揮的部分，變成比較類似保全的工作，鐵路警察因為先天會有這些限制，不像刑警大可以公佈一些成績，本來在表現作為很難被青睞、升遷不易，但是政府不能不重視這一塊。

不過，王世堅認為，雖鐵路警察可以發揮的業務項目比較少，但是政府主事者在這個部分要重視加強，「不能因小失大」，警力補足、提升裝備都不是浪費，不是沒有作用，「常常這個要省，那個要省，省到不該省的」。

對於鐵路警察裝備，王世堅建議比照一般警察，「好歹配置要提升，給個木棍乾脆不要給，沒給槍至少要給電擊棒，現在人手一槍，人手一刀，讓警察手無寸鐵，久而久之影響士氣」。王世堅強調，政府態度要拿出來，補足人力、提升裝備，不要每次發生事情再來講，現在說要改善，結果過一陣子又不做。