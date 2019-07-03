3年賺的比在台8年多！陸吸台半導體人才西進拚超越西方

▲半導體。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者馬叔安／綜合報導

香港《南華早報》報導，為了在半導體產業中實現自力更生，中國大陸加大了吸引台灣技術工人的力度，登陸6年的陳姓台籍相關業者表示，做出不返台的決定並不困難，因為在台灣，市場已被大公司佔據，而在大陸有更大的成長空間，以及預先計畫的空間。

報導提到，這位如今41歲的陳姓業者是來自台灣頂級芯片製造商的資深工程師，他現在負責為公司建立自己的團隊，他曾以為，自己將在新竹科學園渡過他的整個職業生涯，但如今的他即將在廣東的一家公司服務滿6年，即使華盛頓與北京在相關技術等方面的競爭越演越烈，他依然沒有回到台灣的打算。

▲新竹科學園區大門。（圖／翻攝Google map）

報導指出，「西進」並不是台灣科技工作者的新現象，但觀察家表示，這一趨勢在過去幾年中變得更加明顯，北京已加大努力吸引像陳先生這樣的人才，以減少國家對海外公司的依賴 ，尤其是對於從智慧手機到軍用衛星等各種電源的半導體。

報導寫道，兩岸之間半導體芯片製造的技術尚且存在落差，而人才是發展芯片產業的關鍵，大陸的公司因此加大了吸引台灣人員的力度，特別是在2015年北京推出「中國製造2025」之後，這是一項大規模的產業戰略，目標是超越美國和其他西方國家的先進技術。

此外，大陸地方政府也加大了台灣經驗豐富工人的吸引。例如，在福建省政府的倡議下，在新竹科學園區擁有10年經驗的中層管理人員，可以獲得100萬元人民幣（約450萬元台幣）的補貼，有業內人士透露，對他們中的許多人來說，在大陸3年內賺到的錢，相當於他們8年來在台灣的收入。