　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

3年賺的比在台8年多！陸吸台半導體人才西進拚超越西方

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼半導體。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲半導體。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者馬叔安／綜合報導

香港《南華早報》報導，為了在半導體產業中實現自力更生，中國大陸加大了吸引台灣技術工人的力度，登陸6年的陳姓台籍相關業者表示，做出不返台的決定並不困難，因為在台灣，市場已被大公司佔據，而在大陸有更大的成長空間，以及預先計畫的空間。

報導提到，這位如今41歲的陳姓業者是來自台灣頂級芯片製造商的資深工程師，他現在負責為公司建立自己的團隊，他曾以為，自己將在新竹科學園渡過他的整個職業生涯，但如今的他即將在廣東的一家公司服務滿6年，即使華盛頓與北京在相關技術等方面的競爭越演越烈，他依然沒有回到台灣的打算。

▲▼新竹科學園區大門。（圖／翻攝Google map）

▲新竹科學園區大門。（圖／翻攝Google map）

報導指出，「西進」並不是台灣科技工作者的新現象，但觀察家表示，這一趨勢在過去幾年中變得更加明顯，北京已加大努力吸引像陳先生這樣的人才，以減少國家對海外公司的依賴 ，尤其是對於從智慧手機到軍用衛星等各種電源的半導體。

報導寫道，兩岸之間半導體芯片製造的技術尚且存在落差，而人才是發展芯片產業的關鍵，大陸的公司因此加大了吸引台灣人員的力度，特別是在2015年北京推出「中國製造2025」之後，這是一項大規模的產業戰略，目標是超越美國和其他西方國家的先進技術。

此外，大陸地方政府也加大了台灣經驗豐富工人的吸引。例如，在福建省政府的倡議下，在新竹科學園區擁有10年經驗的中層管理人員，可以獲得100萬元人民幣（約450萬元台幣）的補貼，有業內人士透露，對他們中的許多人來說，在大陸3年內賺到的錢，相當於他們8年來在台灣的收入。

ET快訊
東森力霸案纏訟13年　東森集團總裁王令麟無罪確定
長榮航空「男地勤轉任空服」最快8月報到　內外同步招募200人
搶超萌「寶貝球悠遊卡」！她一按…狂轉3分鐘跳2字　網哭：限量
新娘不是楊晴！《女兵》羅平消失一個月「秘婚金髮德國老婆」

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「一腳踢暈對手」奪鑽石金腰帶　練喻軒續約館長：月底台灣見！

「沒和同事吃午飯」被主管罵不合群　女傻眼：一搭話就介紹男友！

大陸AI公司發布「步態識别系統」　看走路風格就能知道你是誰！

腦漿流滿地！7歲童目睹媽媽被滅火器「高空爆頭」…兇手竟是10歲鄰居

江蘇釋1600實習職缺　臺生暑期赴陸就業特訓營啟動

社交機器人＋DNA數據存儲　世界經濟論壇公佈十大新興技術

交往7年準備結婚！她翻男友手機一看全是「男男激情圖」當場崩潰：我該怎辦

3年賺的比在台8年多！陸吸台半導體人才西進拚超越西方

影／酒駕男裝病送醫...渾身扭動病床上演「抽搐吐舌」　醫生：別再演了

華聞快遞／北京今起全面取消手機一卡通開卡費

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳池讓萌寵放鬆爽游！

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

《聲林之王2》首集開錄！！　蕭敬騰.林宥嘉虧主持人是「3妮老師」

「一腳踢暈對手」奪鑽石金腰帶　練喻軒續約館長：月底台灣見！

「沒和同事吃午飯」被主管罵不合群　女傻眼：一搭話就介紹男友！

大陸AI公司發布「步態識别系統」　看走路風格就能知道你是誰！

腦漿流滿地！7歲童目睹媽媽被滅火器「高空爆頭」…兇手竟是10歲鄰居

江蘇釋1600實習職缺　臺生暑期赴陸就業特訓營啟動

社交機器人＋DNA數據存儲　世界經濟論壇公佈十大新興技術

交往7年準備結婚！她翻男友手機一看全是「男男激情圖」當場崩潰：我該怎辦

3年賺的比在台8年多！陸吸台半導體人才西進拚超越西方

影／酒駕男裝病送醫...渾身扭動病床上演「抽搐吐舌」　醫生：別再演了

華聞快遞／北京今起全面取消手機一卡通開卡費

日全食吸引天文迷齊聚南美洲　全程長達153秒

汐止秀山路邊坡再度滑落　新北市府團隊搶通「單線道路」

獨／雙城論壇菜單曝光 8道菜藏巧思：上海台北「創新合作未來」

海外資金匯回專法三讀通過　會計師：企業「大咖」每年可望匯回千億元

群益全民退休組合傘型基金將開募　三種投資風格兼具

大澤隆夫增重15kg手臂變館長！《王者天下》網友十刷賣破54億

屈臣氏買12入保險套！大叔結帳「女店員突大叫」客人全聽到　原因很敬業

4.9萬考生看這邊　大學指考五標出爐！

18金釵爭議再燒！工會曾稱4點前服勤完再罷工改口：「是口誤」

上海市設宴歡迎　柯文哲贈瓷器「一心一意」追求兩岸和平

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

大陸熱門新聞

陸拳擊冠軍約戰館長　嗆聲片曝光

廈門散打王被點穴！　當場倒地抽..

按摩師太惹火！她氣炸：坐男友身..

2男「車內開冷氣」小睡竟命喪停..

女兒外遇產子！嬤氣炸「抱孫」丟..

百度CEO李彥宏演講　觀眾突衝..

每天喝一瓶酒！78歲男長出「巫..

她抱怨室友不洗澡　網友回應了

年輕人妻「車震」外送員　被夫抓..

13歲少女拒賣淫　遭頭塞馬桶逼..

老了也要做閨蜜！7女砸1800..

搭計程車遇老司機 女高中..

港媒爆郭文貴喊話港獨青年

南寧國中女生　遭8名學姊圍毆

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

小18歲老公精蟲數超標6倍！43歲女星再驗孕崩潰大哭

「賺錢全給老婆」的星座男Top 4

自強號撞人停駛！2女慌等1小時跳車逃

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

謝忻「粉身碎骨也要愛阿翔」原因曝光！

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

震撼彈！桃猿5年4冠想賣了

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了

Apple滑水道「泳褲掉了」沒發現！

完全沒心機3種星座朋友

麥當勞竟有隱藏版「真漢堡」！一個30元連店員都不知道

林森酒店小媽媽「餓死2歲童」　北漂挽男友

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭批

更多

最夯影音

更多

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面