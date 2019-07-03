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林森酒店小媽媽「餓死2歲童」後又懷孕！　北漂揪情敵「荒誕3P」挽變心男友

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▲▼北市中山區虐童疑雲案今天驗屍，北檢檢察官林達說明男童死因。（圖／記者張君豪攝）

▲北市中山區虐童案生母。（資料圖／記者張君豪攝）

記者葉國吏／綜合報導

2018年11月一位20歲的酒店小姐，傳出將親生的2歲男童活活餓死，引起社會關注。事情過了半年後，傳出這位酒店小媽媽為了追愛，不惜違反限居令，北漂找蕭姓男友，沒想到男友卻已經移情別戀，讓酒店小媽媽再度聲稱已經懷孕，並且以死相逼。

根據《周刊王》報導，去年11月酒店小媽媽因與蕭姓男友沉迷網咖，竟然3天不回家，把2歲大男嬰餓死在租屋處廁所，直到飄出臭味才被鄰居發現。半年後，21歲的酒店小媽媽開始不安分，多次違反檢察官限制住居的裁定，偷溜北上找男友，因為沒有收入，時而睡網咖、超商，時而流浪街頭，一個月前則與蕭男一起住在三重區的廉價賓館。

▲餓死2歲童小媽媽現身二殯解剖，全程手遮臉低頭不語。（圖／記者張君豪攝）

▲餓死2歲童小媽媽現身二殯解剖，全程手遮臉低頭不語。（圖／記者張君豪攝）

誇張的是，酒店小媽媽跟蕭姓男友在賓館無聊，找來小媽媽前男友、前男友現任女友圈圈到賓館陪打撲克牌，蕭姓男友卻因此愛上圈圈，小媽媽為了挽回變心男友，甚至還主動傳訊給圈圈問「你男友今天可以陪我打網咖嗎…拜託…還是我們三個一起睡…可以嗎？」荒誕的3P提議馬上被圈圈打槍。

小媽媽被拒後，就轉向男友表示又懷孕要他負責，男友得知後又像圈圈提分手，強調「不能讓小孩沒有爸爸」。小媽媽、男友、圈圈三人在超商前談判也被拍到，小媽媽男友甚至想兼得，除了要當孩子的爸爸外還央求圈圈不要離開他。

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