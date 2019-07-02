82歲婦接任客家扶輪社長　自稱「難得+稀有+不簡單」

▲82歲的黃女容（左）接任台北客家扶輪社長。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

人生不應該被年齡所侷限住，想做就去做！現年82歲的合通倉運董事長黃女容，是桃園客籍人士，平日熱衷客家事務推動，2日就任第16屆台北客家扶輪社社長；黃女容感恩生活在民主自由及醫療進步的台灣，讓她擁有健康身心，藉由扶輪社團寬廣的服務學習平台，開心過生活，不做社會三等公民。

黃女容說，她是台北客家扶輪社的創社社員，16年來，自許當一位快樂的社員，此次在會員的鼓勵及支持下，接任社長職務有三大意義，第一是「難得」。「難得」是生活在民主自由及醫療進步的台灣，因擁有健康身心，才能參與扶輪社團，在社團可以借光、認識各行各業傑出人士，可以和社友討論國事、家事、天下事，不做三等公民(等吃、等睡、等時間)。

▲黃女容82歲接任客家扶輪社長，自稱「難得+稀有+不簡單」。（圖／記者楊淑媛攝）

其次則是「稀有」，自稱是地表上，接任扶輪社長年紀最長的黃女容說，老化是自然現象，但醫療的進步讓很多人擁有健康身心。據其了解，德國有百歲人瑞當選市議員，日本有91歲的國會議員，還有馬來西亞的馬哈迪先生93歲當

總理，這些都証明，人生不應該被年齡所侷限住，想做就去做！

▲黃女容82歲接任客家扶輪社長，桃園企業婦女好友給祝福。（圖／記者楊淑媛攝）

第三則是「不簡單」。全球168個國家有扶輪組織，扶輪社員有150萬人，其中，台灣扶輪社員約4萬人，能夠在82歲接任社長，真的是「不簡單」，期會員支持，全力做好扶輪會務推動。

客委會主委李永得、桃園市客家局前局長、現任立委蔣絜安以及黃女容桃園企業婦女好友，包括：可愛之家董事長楊鄧今華、老K彈簧床董事長鄭麗華、餐飲界傑出婦女吳麗華等人，均前往台北福容飯店參加其就任扶輪社長典禮。