屏檢社會勞動人化身「古墓棋兵」　墓地綠化變特色公園

▲屏東地檢署檢社會勞動人化身「古墓棋兵」，讓佳冬鄉墓地綠化變特色公園。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署結合佳冬鄉溫馨家園促進會及茄冬文史協會，挹注社會勞動人力協助佳冬居民維護歇腳站地景公園、東角墓地公園，並彩繪大地棋盤，提供民眾休憩娛樂場所，獲得民眾高度好評，台灣高等檢察署王金聰檢察官特來了解成果。

▲▼台灣高等檢察署王金聰檢察官（中）到佳冬了解社會勞動人成果。

屏檢於2010年起挹注社會勞動人力進入佳冬歇站地景公園，與屏東縣政府文化處、茄冬文史協會、佳冬溫馨家園促進會共同協助社區營造。

社區發展協會將社會勞動人力運用在佳冬古蹟及週遭環境的維護與美化，藉由重新植栽拓展外圍綠地，讓蕭家古厝、張家商樓、西隘門等當地著名古蹟相融，為歷史古蹟挹注新的生命能量，打造佳冬「活的博物館」。

民眾在在綠地涼亭泡茶，或是漫步於古蹟間，都能深入體驗佳冬地區悠久的歷史脈絡與文化傳承。社會勞動人也藉由社會勞動制度回饋社區並從中獲得成就感，加速復歸社會，創造政府、社區及勞動人三贏局面。

東角公園為全國唯一墓地綠化特色公園，原係由佳冬鄉溫馨家園促進會號召當地年長者參與開發，惟多數年長者礙體能等因素，致綠化開發遭遇瓶頸。經由社會勞動人力，打造火山植栽造景、自然魚池生態及石制桌椅涼亭，使墓園荒地得以綠化重生。

當地長者表示，社會勞動人在東角公園福德祠廣場地磚上著手彩繪比一般棋盤大50倍有餘的「大地棋盤」，並以圓凳作為棋子，讓他們在動腦下棋之餘，更能藉由搬運圓凳棋子達到身體的大部位活動，既能活動筋骨，又能健腦強身，實在真好。