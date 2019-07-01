「七一新制」十點看這邊　禁塑膠吸管、上下公車刷卡、公股銀行不延長營業

▲雙北市公車從7月起統一改為上下車都要刷卡。（圖／資料照，記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

今（1日）起全台有10項新制即將上路，包括未禮讓白手杖導盲犬視障者「視障者」最高罰7200元；搭雙北市公車「上下車皆需刷卡」；以及四大場所內用不能提供塑膠吸管等，除此之外，今天起還有什麼樣的新制上路呢？《ETtoday新聞雲》幫讀者整理如下，大家可以清清楚楚一次看懂。

1. 4大場所禁供一次性塑膠吸管

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環保署推動限用一次性塑膠吸管政策，從7月起公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大場所，共8000多家業者再也不能提供內用者「一次用塑膠吸管」。

若業者違規會進行第一次勸導，如再犯將開罰1200至6000元，預計上路後，推算1年可減少1億根塑膠吸管。

▲環保吸管。（圖／記者蔡玟君攝）

2. 雙北公車上下車都要刷卡

雙北市公車從7月起統一改為上下車都要刷卡，讓民眾可不必再煩惱要上車刷卡還是下車刷卡，或是擔心多收票價問題。該制度將採2階段實施，第一階段屬鼓勵階段，一律上車刷卡並鼓勵下車刷卡，凡下車刷卡者，轉乘優惠容許時間將由下車時起算，1小時內享有轉乘優惠，如下車未刷卡不會鎖卡。

第二階段自109年2月1日開始，本階段未完成上下車均刷卡者，雖不會鎖卡，但將無法享有下1次捷運、公車、 YouBike轉乘優惠。

3. 酒駕加重罰責，新增連坐罰

為遏止酒駕悲劇頻傳，除將汽、機車行政罰分流管理並提高罰鍰至最高12萬元，也首度加入連坐罰、車輛沒入等規範。

在酒駕加重罰則部分，若酒精濃度超過0.15毫克、未滿0.25毫克，小型車罰鍰提高至3萬元～4萬5千元、大型車提高為3萬3千元～4萬9千元；酒精濃度超過0.25毫克、未滿0.4毫克，小型車提高為3萬7500元～5萬4500元、大型車則提高為4萬2千元至6萬2千元。一旦酒精濃度超過0.4毫克、未滿0.55毫克，小型車提高為6萬元～9萬元、大型車提升為6萬5千元～9萬7千元；濃度超過0.55毫克以上，小型車加重罰至8萬5千元～12萬元、大型車加重罰到10萬元至12萬元。

酒駕者連坐罰部分，若酒駕者酒精濃度超過0.25毫克以上，同車只要年滿18歲以上的乘客都將受罰，可處罰鍰600元至3000元，其中，年滿18歲、未滿20歲同車乘客可罰600元至900元；年滿20歲以上乘客，夜間開罰1500元至1900元、日間開罰2200元至3000元。

▲為遏止酒駕悲劇頻傳，除將汽、機車行政罰分流管理並提高罰鍰至最高12萬元，也首度加入連坐罰、車輛沒入等規範。（圖／桃警交大提供）

4. 車輛久占停車格30天未繳費，北市府可公告拍賣

台北市停車管理工程處為了增加路邊停車格的流動率，避免成為私人停車，自7月1日開始，車輛停放於停管處轄管之路邊及路外停車場超過30日且未清繳費者，將會張貼「久占停車格位車輛移置通知」，並於張貼15日內張貼拖吊移置至停管處車輛保管場，若通知15日內領回，否則公告3個月後進行拍賣。

5. 未禮讓白手杖導盲犬視障者「視障者」最高罰7200元

為保障行人權利、安全，交通部新修正的「道路交通管理處罰條例」第44條及48條，都增訂對視覺障礙者行的權益保障，規定汽車駕駛人7月1日起，駕駛汽車行近行人穿越道或轉彎，遇有攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者時，不暫停讓視覺功能障礙者先行通過者，處新台幣2400元以上7200元以下罰鍰。

6. 國道散落物清理超過30分鐘要收3000元

國道散落物讓前線處理的人員置身險境，根據交通部統計，國道散落物一年多達4.2萬件，近10年至少造成15死、413傷，交通部指出，未來在國道上散落物處理時間超過30分鐘以上，單一車道收取3000元，另費用會依占用車道及處理時間累加，呼籲用路人在上路前務必確保貨物裝載綑紮牢固。

7. 8家公股銀行7月起不再延長營業

隨著網路發達，民眾跑銀行需求減少，7月起分行營業截止時間恢復至3點半，僅剩特殊據點仍維持營業到5點。

台灣中小企銀7月1日起旗下的南京東路分行、西屯分行不再延長營業；而華南銀行的忠孝東路分行、北高雄分行，以及兆豐銀行城中分行、北台中分行，也於7 月15日跟進；合作金庫的西門分行與台中分行，預計7月18日起恢復營業到3點半。

另外，彰化銀行的建興分行、光隆分行；第一銀行的是光復分行、基隆分行；台灣銀行的館前分行、三民分行；土地銀行的忠孝分行、中港分行，也都會在 8 月 1 日全部結束延長營業的服務。

7月起只剩台銀位於立法院的群賢分行，在桃園、高雄、台北、台中四大國際機場的分行，以兆豐銀駐外交部辦事處與位於各機場的分行，因業務所需維持延長營業時間。

7. 國軍申請4項補助，「戶政一站式服務」可通報

內政部表示，自7月1日起，國軍人員或國軍人員遺族至戶政事務所辦理結婚、出生或死亡登記時，只要表明身分，將可透過「戶政一站式服務」，由戶政事務所主動協助完成通報國防部，申請結婚補助、生育補助、喪葬補助及殮葬補助，如果不需要再補附其他佐證文件，國軍財務單位會在收到申請資料之日起5個工作日內，完成審核撥付作業。

9. 非藥用牙膏、漱口水廣告涉療效重罰500萬

將牙膏、漱口水納入化妝品管理，於7月1日修嚴管理措施，提高罰鍰與吹哨者獎勵制度，若於廣告中涉及虛偽誇大或涉及醫療效能，最高可處500萬元罰鍰。食藥署以護髮產品為例，若產品宣稱「活化毛囊」、「刺激毛囊細胞」等，就涉及虛偽誇大；若標示「生髮」、「毛髮生長」、「促進毛髮生長」等，則涉及醫療效能。

▲若漱口水等商品在廣告中涉及虛偽誇大或涉及醫療效能，最高可處500萬元罰鍰。（圖／資料照）

10. 民國88年前領照的「8大建物」應做耐震評估

7月1日起，民國88年12月31日前領得建造執照，如電影院、車站、百貨公司、旅館、運動休閒場所、學校、醫院、社福長照機構等、使用之樓地板面積累計達1000平方公尺以上之建築物，且該建築物同屬一所有權人或使用人之建築物，應辦理耐震能力評估檢查申報。

此外，為強化地政業務申辦便利性，打破行政轄區藩籬，內政部修正「土地登記規則」，民眾可從7月1日起跨直轄市收辦住址變更、更名、出生日期、身分證統一編號、住址或門牌等更正登記。如實施無虞，預計今年10月擴及全台試辦簡易登記案件跨縣市收辦土地登記服務。

