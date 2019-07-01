大樓起重機吊臂鋼索斷裂「吊半空中」　高雄新興街封緊急封閉

▲起重機吊臂鋼索斷裂。（圖／記者洪靖宜攝）

洪靖宜／高雄報導

高雄鹽埕區新興街一處建案大樓，施工時起重機吊臂鋼索斷裂，有東西懸在半空中，怕掉下來因此先封街，從9點多到現正在持續中，目前廠商正在現場處理，預計下午六點才會恢復交通。

新興街上一處工地1日早上，一台正在進行施工的大樓，起重機吊臂鋼索斷裂，當時發生巨大聲響，也讓附近居民都嚇了一大跳，居民說「很幸運」，要是整個掉下來，後果不堪設想，目前有水管等物懸在半空中，廠商也到場將起重機用安全鎖固定住，預計在六點左右能排除，恢復通車。