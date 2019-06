「墨西哥人該在圍牆後面」母護12歲被霸凌兒　街上慘遭少年尋仇痛毆

▲媽媽出門遭少年尋仇痛毆。(示意圖/翻攝Unsplash)



國際中心/綜合報導

美國紐澤西州巴賽克市(Passaic City)35歲媽媽魯伊斯(Beronica Ruiz)日前不滿兒子在學校遭到種族歧視霸凌,而前往學校投訴,沒想到隔天回家途中,遭到13歲的霸凌少年尋仇,朝她的臉部狂毆險些致死。動手少年隨後被警方依毆打傷人罪逮捕。據悉,這名打人少年和另外兩名涉嫌霸凌的少年,一直用言語欺凌著魯伊斯的兒子,並嗆聲「要他們滾回到墨西哥。」

魯伊斯的12歲兒子18日在學校餐廳說了一句「我們都是移民」,而遭3名同學欺侮並嗆聲「滾回到墨西哥」、「墨西哥人就該到圍牆後面」等語。為了維護兒子的上學權益,魯伊斯和丈夫到學校和副校長見面,告訴校方他們很擔心自己的兒子遭到欺凌,並對於校方沒有將霸凌一事告訴他們而感到不滿。校方回應,一定會和霸凌的學生的家長聯繫,這才放下心來。

不料隔日,魯伊斯接完兒子放學後,兩人一同推著1歲女兒的嬰兒車回家,途中被霸凌兒子的13歲少年認出,隨後遭到對方尋仇痛毆,魯伊斯的臉部傷勢嚴重,眼眶部分骨折腫起,而眼球更是被打至充血變紅。她被攻擊後,當街失去知覺不省人事,醒來時,自己已經身躺在擔架上。

魯伊斯的代表律師表示,對疑犯的瘋狂行為感到震驚,他的當事人差點遇襲致死。他還原當時現場,兒子對魯伊斯說,「媽媽,那些在學校霸凌我的人正在跟蹤我們。」不久後,霸凌的少年就襲擊了魯伊斯的兒子,魯伊斯見狀馬上衝上前試圖阻止,卻被遭霸凌少年打暈在地。

檢方25日宣布,這名打人的霸凌少年將被以毆打傷人罪名起訴,目前已經請少年家長帶回,等候法庭傳喚。巴賽克市(Passaic City)市長洛拉(Hector C. Lora)嚴重譴責這起攻擊事件並表示,「令人非常憤怒,到底怎麼能攻擊一個母親。」他表示,自己將和警局局長、地方官員、學校管理部門以及校方董事會見面,確保這樣的事情不再發生。

A 13-year-old boy from New Jersey is charged with assault after allegedly punching a 35-year-old woman last Wednesday, leaving her with fractures to her face & nose.



Beronica Ruiz-Vazquez says the juvenile attacker had bullied her son with racist taunts.



Here's @Jerickaduncan pic.twitter.com/tm1nsmiIYr