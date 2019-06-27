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「墨西哥人該在圍牆後面」母護12歲被霸凌兒　街上慘遭少年尋仇痛毆

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▲媽媽出門遭少年尋仇痛毆。（示意圖／翻攝Unsplash）

▲媽媽出門遭少年尋仇痛毆。（示意圖／翻攝Unsplash）

國際中心／綜合報導

美國紐澤西州巴賽克市（Passaic City）35歲媽媽魯伊斯（Beronica Ruiz）日前不滿兒子在學校遭到種族歧視霸凌，而前往學校投訴，沒想到隔天回家途中，遭到13歲的霸凌少年尋仇，朝她的臉部狂毆險些致死。動手少年隨後被警方依毆打傷人罪逮捕。據悉，這名打人少年和另外兩名涉嫌霸凌的少年，一直用言語欺凌著魯伊斯的兒子，並嗆聲「要他們滾回到墨西哥。」

魯伊斯的12歲兒子18日在學校餐廳說了一句「我們都是移民」，而遭3名同學欺侮並嗆聲「滾回到墨西哥」、「墨西哥人就該到圍牆後面」等語。為了維護兒子的上學權益，魯伊斯和丈夫到學校和副校長見面，告訴校方他們很擔心自己的兒子遭到欺凌，並對於校方沒有將霸凌一事告訴他們而感到不滿。校方回應，一定會和霸凌的學生的家長聯繫，這才放下心來。

不料隔日，魯伊斯接完兒子放學後，兩人一同推著1歲女兒的嬰兒車回家，途中被霸凌兒子的13歲少年認出，隨後遭到對方尋仇痛毆，魯伊斯的臉部傷勢嚴重，眼眶部分骨折腫起，而眼球更是被打至充血變紅。她被攻擊後，當街失去知覺不省人事，醒來時，自己已經身躺在擔架上。

魯伊斯的代表律師表示，對疑犯的瘋狂行為感到震驚，他的當事人差點遇襲致死。他還原當時現場，兒子對魯伊斯說，「媽媽，那些在學校霸凌我的人正在跟蹤我們。」不久後，霸凌的少年就襲擊了魯伊斯的兒子，魯伊斯見狀馬上衝上前試圖阻止，卻被遭霸凌少年打暈在地。

檢方25日宣布，這名打人的霸凌少年將被以毆打傷人罪名起訴，目前已經請少年家長帶回，等候法庭傳喚。巴賽克市（Passaic City）市長洛拉（Hector C. Lora）嚴重譴責這起攻擊事件並表示，「令人非常憤怒，到底怎麼能攻擊一個母親。」他表示，自己將和警局局長、地方官員、學校管理部門以及校方董事會見面，確保這樣的事情不再發生。

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關鍵字：Beronica Ruiz,魯伊斯,種族歧視,霸凌,New Jersey,新澤西州

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