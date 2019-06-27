　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

開心逛百貨！國二女被陌生少女拉到樓梯間輪流暴打　僅因多看了對方幾眼

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼溫州4名未成年女孩商場內毆打一名初中女生。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

▲溫州4名未成年女孩百貨公司內毆打一名國二女生。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

大陸中心／綜合報導

多看了幾眼就被群毆！14歲的國二女生小美（化名）日前在浙江溫州一家百貨公司開心購物，突然被一群完全不認識的的未成年男女拉進樓梯間。她被其中4名女生輪流暴打幾十分鐘，左側鼓膜穿孔。事後才得知，她只是多看了其中一名女生身上的紋身幾眼。據警方通報，打人的4位女生均是未成年人。

據《澎湃新聞》報導，小美媽媽朱女提供的影片顯示，當晚小美被4名年齡相近的女生圍在樓梯間，期間被輪流搧耳光。其中一名穿黃黑條紋上衣的長髮女生邊爆粗口，邊揮動雙掌連續狂搧。旁邊還有一群男生的一邊唱歌，一邊拍影片。

小美說，事發當天她在百貨公司看到有個女孩手上的紋身很好看，就多看了幾眼，隨後就被一群人拉到樓梯間。打完後，這群男女為防止被家長發現，還買來一瓶飲料讓她敷臉消腫，威脅不許告訴家長。

媽媽朱女說，女兒被打後不敢出門，不敢直視別人，不敢一個人睡，請假十多天，還看了心理醫生，「打人者和她們的家長至今都沒有道歉，我希望她們當面向我女兒道歉，解開她的心結。如果打人者都是學生，希望學校加強教育並作出處分。」

溫州市公安局鹿城區分局27日凌晨通報，「 經調查，案發當晚，四名女子（均係未成年人）隨意毆打受害人小美（女，未成年人，化名），致小美左側鼓膜外傷性穿孔。四名嫌疑人對上述行為供認不諱。下一步，警方將根據受害人傷情鑒定情況，依法對嫌疑人作出處理。」

▼未成年霸凌事件近幾年經常被曝光。（圖／翻攝自pixabay）

▲霸凌,兒童,男孩,小孩,欺負,孤單,哭泣。（圖／翻攝自pixabay）

ET快訊
快訊／北市汽車追撞2騎士　騎YouBike女無生命跡象送醫搶
腳指甲化膿急求診！醫師曝「正確剪法」　網震驚：剪錯30年

關鍵字：群毆,未成年,溫州,霸凌

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

林正英粉絲？學士服黑＋黃配色激似「殭屍道長」　網友：背把桃木劍就完美啦

開心逛百貨！國二女被陌生少女拉到樓梯間輪流暴打　僅因多看了對方幾眼

「螺旋式」急墜！湖南2男玩飛行傘身亡　知情人：操作不當

蓬佩奧轟「一帶一路」附帶枷鎖　耿爽：不知道中了什麽邪？

FedEx是否列不可靠實體清單？陸商務部：守中方法規的企業不必擔心

自研系統上市沒明確時間　胡厚崑：華為是安卓的堅定支持者

華為去年研發投資全球第5　首席法務官：沒有誰能靠偷竊領先世界

抱娃散步遭撲倒！20kg大狗突衝出「瘋狂撕咬」...5公分傷口深到見骨

陸商務部：中美經貿團隊「保持聯繫」　為兩國元首G20會晤做好準備

8700噸「巨無霸」鋼殼出爐！深中通道首節「沉管隧道」年底安裝完成

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

阿翔牽緊Grace手和好了！　 她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

超萌！4金髮娃「排列組合擁抱法」 我抱你你抱他～搭配歡呼聲玩開惹

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

板橋爆紅「手工公主風小禮服」 CP值破表全出自80歲阿伯巧手

Sandy.曾之喬下麵「多災多難」　跳電＋水不滾...叫員工滾！

宋仲基《阿斯達》腹黑上線　 為Jisoo報仇後..笑容令人發毛

郭台銘稱中華民國「最強外掛」! 喊三贏：高雄贏、台灣贏、中華民國贏

林正英粉絲？學士服黑＋黃配色激似「殭屍道長」　網友：背把桃木劍就完美啦

開心逛百貨！國二女被陌生少女拉到樓梯間輪流暴打　僅因多看了對方幾眼

「螺旋式」急墜！湖南2男玩飛行傘身亡　知情人：操作不當

蓬佩奧轟「一帶一路」附帶枷鎖　耿爽：不知道中了什麽邪？

FedEx是否列不可靠實體清單？陸商務部：守中方法規的企業不必擔心

自研系統上市沒明確時間　胡厚崑：華為是安卓的堅定支持者

華為去年研發投資全球第5　首席法務官：沒有誰能靠偷竊領先世界

抱娃散步遭撲倒！20kg大狗突衝出「瘋狂撕咬」...5公分傷口深到見骨

陸商務部：中美經貿團隊「保持聯繫」　為兩國元首G20會晤做好準備

8700噸「巨無霸」鋼殼出爐！深中通道首節「沉管隧道」年底安裝完成

樹蛙、藍鵲…等野生動植物　「探索美好台灣」高鐵桃園站出發

星野集團台灣首間！「虹夕諾雅谷關」開幕　每間房都有私人露天溫泉

陳水扁批潘恒旭「無知無能該下台」　酸韓國瑜無心市政不用選2020

日本護送習近平車隊…阪神高速上「警車翻覆」　1人受傷

台南將軍漁港大改造　李朝塘：新風貌親水環境更宜人

劉亦菲直播關美肌「真實顏值」現形！　近距離無P原圖驚呆180萬人

宋慧喬泰國秘密返韓！　宋仲基3天前「跟他們在一起」看不出異狀

緊臨鐵花村！法式風格背包客棧藏身巷弄　老房子變身溫馨小窩

內湖公車亭倒塌「壓斷2女腿」！竟只埋在人行道60cm　市府將賠償

星巴克首次聯名Pared眼鏡品牌！粉橘手拿杯、墨鏡行李牌必須搶

大陸熱門新聞

「池塘漂屍」在打呼　男：夢裡好..

小3男童遭5同學「下體淋熱水」..

國三女遭父捅死　悲慘家暴史曝光

孕婦被老公推下懸崖　婆婆：沒死..

微胖妹穿比基尼比賽　上台秒退場

夫婦外出回家　驚見母親幼女雙亡

貴州孤兒院遭爆「養幼兒滿足客戶..

狠男殺媽「詐180萬保費」買房..

世界一流學科排名出爐

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

男天天灌啤酒...膝蓋抽出乳白..

家中驚見「手榴彈」他嚇歪：當鐵..

影／蘇大校長畢業致詞猛爆金句：..

和男友互看手機！她見喝茶紀錄秒..

更多熱門

相關新聞

高雄溫州小三通爭議 陸委會再開砲

高雄市觀光局局長潘恒旭因出席「旗津—溫州洞頭小三通首航典禮」，遭到網友起底航線根本未向政府申請。不過，有媒體報導，三年前的同一家業者也在台南安平港辦過相同典禮，當時市府和綠營立委均與會，質疑政府兩套標準。對此，陸委會指出，安平港為直航港口，旗津及洞頭則非「小三通」港口，反擊媒體報導是魚目混珠，惡意扭曲。

兒子被霸凌　她轉念投入校園幸福計畫

撂人登門尋仇　群毆調戲女友酒客致頭破血流

小3男童遭5同學「下體淋熱水」霸凌

兒子遭霸凌　她投訴竟被打到腦震盪

讀者迴響

發燒話題

味全龍 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！

快訊／宋慧喬出聲了！認了離婚原因

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

宋慧喬淚訴婚姻痛苦　瘦到婚戒一戴就掉

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

他被棕熊綁架1個月！變喪屍竟存活

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到B3」　外送妹開門嚇壞

宋仲基爆「偷吃老婆閨蜜」早有離婚徵兆！

前AV女優全裸直播遭逮　為賺生活費

美女作家下體飄異味！伸手一摸傻了

全家限時3天「大冰拿鐵、美式買一送一」

王中平離家1月　余皓然淚崩長腫瘤

宋仲基被爆劈腿小三正面曝光！是「宋慧喬閨蜜造型師」

具荷拉洋裝整件滑落！Nu Bra掉出

宋仲基離婚聲明曝光！和宋慧喬N月前就分居

更多

最夯影音

更多

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

阿翔牽緊Grace手和好了！　 她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

超萌！4金髮娃「排列組合擁抱法」 我抱你你抱他～搭配歡呼聲玩開惹

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面