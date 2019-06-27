開心逛百貨！國二女被陌生少女拉到樓梯間輪流暴打　僅因多看了對方幾眼

▲溫州4名未成年女孩百貨公司內毆打一名國二女生。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

大陸中心／綜合報導

多看了幾眼就被群毆！14歲的國二女生小美（化名）日前在浙江溫州一家百貨公司開心購物，突然被一群完全不認識的的未成年男女拉進樓梯間。她被其中4名女生輪流暴打幾十分鐘，左側鼓膜穿孔。事後才得知，她只是多看了其中一名女生身上的紋身幾眼。據警方通報，打人的4位女生均是未成年人。

據《澎湃新聞》報導，小美媽媽朱女提供的影片顯示，當晚小美被4名年齡相近的女生圍在樓梯間，期間被輪流搧耳光。其中一名穿黃黑條紋上衣的長髮女生邊爆粗口，邊揮動雙掌連續狂搧。旁邊還有一群男生的一邊唱歌，一邊拍影片。

小美說，事發當天她在百貨公司看到有個女孩手上的紋身很好看，就多看了幾眼，隨後就被一群人拉到樓梯間。打完後，這群男女為防止被家長發現，還買來一瓶飲料讓她敷臉消腫，威脅不許告訴家長。

媽媽朱女說，女兒被打後不敢出門，不敢直視別人，不敢一個人睡，請假十多天，還看了心理醫生，「打人者和她們的家長至今都沒有道歉，我希望她們當面向我女兒道歉，解開她的心結。如果打人者都是學生，希望學校加強教育並作出處分。」

溫州市公安局鹿城區分局27日凌晨通報，「 經調查，案發當晚，四名女子（均係未成年人）隨意毆打受害人小美（女，未成年人，化名），致小美左側鼓膜外傷性穿孔。四名嫌疑人對上述行為供認不諱。下一步，警方將根據受害人傷情鑒定情況，依法對嫌疑人作出處理。」

▼未成年霸凌事件近幾年經常被曝光。（圖／翻攝自pixabay）