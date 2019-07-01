太妍在美妝店都買這些！10款愛用清單+ 唇釉色號一次公開

少女時代的隊長太妍，最近經常在社交平台分享以日常私下生活作主題的Vlog，擁有清純童顏的美貌的她，近日則當起美妝blogger，在vlog中帶大家到南韓大熱藥妝店—Olive Young！是不是很想知道她在藥妝店買了什麼呀～

太妍一到Olive Young，就開始向貨品架「下跪」，仔細的試用各款化妝品，真想不到原來國際巨星也會像普通人一樣逛逛藥妝店，不顧形象的挑選貨品呢。

最讓人意想不到的是，太妍雖然身為當紅女星，也會和一般女生一樣，穿著輕便就直衝美妝店試用，看到喜歡的東西也會拿起來仔細研究呢！就算是女星也無法抵擋滿滿的美妝品誘惑，太妍以最快的速度，就已經裝了一籃的＂寶物＂!

妳沒看錯！太妍也是會像我們一樣默默在藥妝店試色，因為選不出到底要買哪個顏色呀～～～～繼續往下看到底是哪個牌子，讓太妍那麼苦惱！

Peripera 空氣絲絨唇釉，4g，NT.299

讓太妍陷入選擇困難地獄的，就是這款Peripera Ink Velvet 唇釉。這款絲絨霧面質感的唇釉，即使只是薄塗就已經擁有超高顯色度，而且很易推易暈染，因此適合喜歡漸變效果「咬唇妝」的女士。而且系列中5個色調都超顯白又百搭實用，難怪連太妍都下不了決定。

Fillimilli V型化妝刷





太妍選購了最近在南韓美妝界冒起的Fillimilli化妝刷，而她的購物籃中的就是品牌的王牌產品V Cut粉底刷，便宜的價格加上細緻紮實的刷毛，輕鬆就可以遮蓋毛孔和遮疵，同時保持透薄清爽的妝感，因此大受歡迎。各位要記得粉底刷的超好認「V」字印記，就不會買錯了。

Lilybyred 眼線筆





太妍另一個愛用開架化妝品牌就是Lilybyred，她一次掃了4隻南韓妹子極力推薦的Lilybyred眼線筆。眼線筆筆頭超細而且色調飽和又顯色，加上防水防油抗暈染的效果，成為口碑超好的眼線筆。而太妍購入的就是1號霧黑色及3號自然啡色，兩款都很適合喜歡自然妝感。

Lilybyred 睫毛膏





還有另一款王牌產品—睫毛膏，成為太妍的囊中物。跟眼線液一樣，睫毛膏擁有防水防油抗暈染的配方。而且一共推出了很多個色調，太妍選購的是#5黑棕色，深棕色的眼睫毛使妝效更加自然之餘，又可以不知不覺間放大雙眼。

專科 超微米潔顏慕絲，150ml，NT.219

細緻的濃密蠶絲蛋白泡泡包覆洗淨肌膚，即使乾燥的肌膚也可潤澤成水嫩肌膚。添加蠶絲蛋白保濕精華*1及雙重玻尿酸*2。運用保濕導入技術，洗後肌膚更加滋潤。溫和散發出優雅花香。

beautyblender 吸油補妝海綿

除了開架美妝品，太妍在日前的Instagram直播中，也向各位公開了不少專櫃愛用品。原來以下的大熱彩妝，也是她的心頭好呢！

直播一開始，不少粉絲已經被太妍的唇色吸引着，不得不問她在用哪支唇膏。而太妍當時在用的就是B.by BANILA的慕斯唇釉，色號是#CR02帶紅調的珊瑚色，水潤質感的唇釉顯白之餘又顯氣質，十分好看！





問完唇色後，太妍就開始被問起其他妝容部分的化妝品來，她的粉嫩腮紅原來是倩碧的小花腮紅，她選用的是韓國限定色#Poppy Pop是自然的蜜糖橙紅調色，顯得好氣色又夠顯白，十分適合亞洲人使用。

倩碧 小花腮紅#22罌粟紅，3.5g，NT.880





鮮豔卻自然的腮紅看起來毫無粉感，配方如絲般滑順、不會變色，適合所有膚色的色號更能輕鬆打造出紅潤好氣色。





眉妝方面，就是植村秀經典武士刀眉筆，眉筆不但可以刷出自然的眉色，也可以描畫出根根分明的裸眉毛流感，因此是眉妝界的皇牌產品。不喜歡要「削筆」的女孩，則可以選用自動武士刀眉筆，更加方便使用。1mm極細筆鋒，創造彷彿真眉毛妝感。顯色持久專業“持色配方”。豐富眉色11款色選，完整搭配各種髮色。

植村秀 自動武士刀眉筆，NT.1,200





首創內建V型削筆器讓眉筆維持最適合上色的武士刀斜面。超柔滑顯色筆蕊讓眉型更持久。超勻色螺旋眉刷均勻暈染眉色更柔和。

Bobbi Brown 持久無痕輕感粉底SPF15 PA++，30ml，NT.1,800

太妍Taeyeon分享她用的粉底液是BBobbi Brown 持久無痕輕感粉底，霧面妝感加上透薄的自然妝效，是她喜愛它的原因。而且，粉底液中含有海洋甘蔗和天然礦物粉末等天然護膚成分，可以在上妝同時保護肌膚。

最後，身為美甲控的太妍Taeyeon，更向大家展現她的Bling bling指甲彩繪，各位粉絲也會想換上「太妍同款」的美甲嗎？

文／柯夢波丹 圖／COSMO HK

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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