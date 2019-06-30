攔截小貨車！700隻貓被運往外地「當食材」...有些已當場熱死

▲鐵籠子裡面塞滿了貓咪。（圖／翻攝自秒拍）

大陸中心／綜合報導

南京江寧一輛小貨車28日被民警攔下，車上有十幾個鐵籠子，裡面則擠滿了貓咪，總計有700多隻，其中一些還掛有項圈，明顯是有主人的。由於當天氣溫高達35℃，很多貓貓已奄奄一息，有些則已經死去。初步調查顯示，這些貓是準備運往外地當食材。

綜合陸媒報導，從現場畫面可以看到，白色的小貨車上堆了5層的鐵籠子，多隻花色各異的貓貓擠在一起，當中還有加菲、英國短毛貓等名種，每隻貓都看起來身形消瘦、模樣憔悴；熱心民眾擔心貓貓忍受不了高溫，拿了噴水壺、礦泉水幫牠們降溫。

▲張小姐找到了自己丟失的貓。（圖／荔枝新聞）

當地市民得知有運貓車被攔截後，紛紛來尋找愛寵，結果一位張女士真的就在籠子中看到失蹤的毛小孩。她激動的表示，她的貓已經走丟半個多月，一直在找，「我們家貓好胖，一下子就瘦成這樣了。」

報導稱，有人專門在各大社區偷貓，然後集中運輸，這些貓疑似要運往外地屠宰場，但貨車駕駛員卻對此一問三不知。 目前，警方已介入，正在調查貨主情況，貓群則已經送往當地的流浪動物救助會。

此段影片的微博掀起熱議，網友紛紛怒斥，「偷貓的人該死！」、「食材？？？？？？」、「自己家兩隻都是這樣被偷的 心痛」、「惡人會有惡報的」。

▼ 由於天氣炎熱，一些貓已經死亡。（圖／翻攝自秒拍）