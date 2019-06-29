甜美妹曬外甥自稱「地方阿姨」！上網一查傻了　真相超羞恥

▲原PO打卡曬外甥，笑笑自稱是「地方阿姨」，事後才發現意思不太對勁。（圖／爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「地方媽媽」是什麼意思？相信老司機都懂。但有一名正妹女網友涉世未深，近日帶著外甥出遊打卡時，竟多次開心稱自己是「地方阿姨」，直到事後上網一查，才發現這句話背後含義令人臉紅心跳，讓她超級崩潰，「為什麼沒有人阻止我啦！」

原PO在臉書不公開社團「爆廢公社」貼出數張動態截圖，從中可見她帶著2名可愛的小外甥出遊，期間不忘多次打卡記錄點點滴滴，但仔細一看，上頭竟寫著「地方阿姨曬兩隻小屁股」、「地方阿姨覺得驕傲」、「地方阿姨的日常」，讓明眼人看了忍不住露出一抹微笑。

▲原PO打卡曬外甥，記錄下一家人的點點滴滴。（圖／爆廢公社）

過了幾天，原PO主動上網查詢「地方媽媽是什麼意思」，這才恍然大悟，原來「地方媽媽」是色情廣告衍伸的網路流行語，而且「地方阿姨」的意思也相去不遠，讓她看完超傻眼，不禁崩潰直呼「我不相信大家都知道「地方媽媽」是什麼意思！有人跟我一樣傻傻的不懂還一直自稱嗎？」

許多網友看完後，紛紛留言笑說，「地方媽媽需要幫忙…看過特殊網站的男人都知道」、「沒關係，你不是第一個，也不會是最後一個」、「我之前也自稱是地方媽媽，後來知道意思後也超傻眼」、「真的假的，我以為只是對人妻的稱呼」、「這個地方媽媽很可以，應該99.9999%的男人都知道這意思。」掀起熱議。

▲原PO上網一查崩潰，「為什麼沒人阻止我！」（圖／爆廢公社）

事實上，「地方媽媽」一詞最早出現在國外色請網站上的廣告用語「local moms need cock」，但被不精準地翻譯為「地方的媽媽需要ＯＯ」，讓不少網友啼笑皆非，最終這一詞2013年開始在PTT就可版、西斯版及八卦版被廣泛使用，還被收錄到PTT鄉民百科。

百科指出，「地方媽媽」的概念可能是出自於日本AV使用的「團地妻」一詞，意指住在團地住宅（日本集合式住宅）的家庭主婦，但因為國外色情網站直譯出包，意外成了詼諧的網路用語。不過，網友回文時多半不會整句使用，而是只點到為止地說「地方媽媽」、「地方媽媽需要…」來省略後面較不文雅的器官用詞。